又撞了！彰化彰南路最衰庇護島 9個月12撞！

最倒楣的庇護島! 就在彰化市彰南路。





最倒楣的庇護島! 就在彰化市彰南路，昨天下午又被撞！一輛小貨車不只把指示牌撞斷，還騎上庇護島，這已經是庇護島四月完成以來，九個月內的第12撞，讓民眾都超傻眼，希望相關單位可以好好解決。

停在路旁的小貨車，起步後左切要迴轉，但像是沒看到路中的庇護島一樣，直接撞上去，指示牌被撞斷後整台車還騎上去把防撞桿輾壓過去，車子卡在路中，駕駛這才趕緊下車發現他撞到庇護島了。

附近居民：「駕駛習慣不好。」

事發地點就在彰化彰南路一段和300巷口，14日下午兩點42分，這輛小貨車疑似卸完貨後，方向燈一打，就直接從斑馬線左轉迴轉，撞上庇護島，這已經是這個路段的庇護島，第12撞了。

附近民眾：「我覺得應該是大家，駕駛的習慣應該都要再調整。」

為了保護行人安全，公路局今年在，彰南路1到3段15個路口施設24處行人庇護島，但四月才剛完工，命運就很坎坷，4/10 一天內就被連撞三次，最短時間只隔19分鐘，創下單日紀錄接著五月六月八月，陸續被撞累積到了七次，九月平安無事，10月撞第八次，11月開始駕駛又卯起來撞，平均每6天就撞一次 ，加上12月這次，從四月開始九個月來，已經是第12次了，堪稱是最衰的庇護島。

附近民眾：「因為他們以前舊有的思維，這一條路這邊就是很大的一個迴轉，就直接迴轉，他就視線死角吧。」

附近民眾：「有那個桿子已經有那個桿子了，可能是比較外地來的，不會去注意到。」

它的高度已經有超過一米，其實辨識性還滿高的，可能不太習慣以前那種模式，這幾個被撞的，比較傾向於轉彎的部分，後續會研議可能會增加導引線。

彰南路因為車流量大，好幾處路口，巷口轉彎車和迴轉車多，裝設的庇護島一再被撞，有人認為是駕駛，開車不專心習慣切西瓜是主因，應該拉大角度再轉彎，也有人希望相關單位能研擬更好的辦法，畢竟庇護島一修再修，真的很無辜。

