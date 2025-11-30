又撞施工防撞車！台61休旅車卡車底 22歲駕駛受困「送醫不治」
又是防撞工程車被撞！今天（11／30）台61線西濱快速道路雲林麥寮路段，一名22歲張姓男子駕駛休旅車行經南下路段時，直接從後方撞上正在施工的工程防撞車，休旅車直接卡在工程車底下，張男受困車內，消防人員緊急破壞車體救出人後送醫，但搶救後仍不治，肇事原因正由警方調查中。
消防局指出，下午1時56分接獲通報指出，台61線南下218公里處發生休旅車追撞工程車事故，派遣人車趕往救援。救護人員到場後發現，白色休旅車高速撞上工程防撞車尾部，工程車車尾被撞到離地抬高，休旅車卡進工程車底、車頭嚴重毀損，22歲張姓駕駛受困車內無法動彈。
消防人員立即動用破壞器材進行搶救，約10分鐘後將張男救出，根據透露，張男被救出時胸部骨折，已失去生命跡象，緊急送往雲林長庚醫院急救，仍回天乏術。警方初步研判，疑似張男駕駛休旅車未注意前方施工車輛有關，原因仍待進一步釐清。
