又撞！進口豪車對決彰南路行人庇護島 今年11撞

離譜交通陷阱發生在彰化市彰南路上，怎麼又撞了！今年四月建置15處的行人庇護島完工後車禍頻傳，七個月來已經發生11次都是車子撞上去，昨天下午一台進口豪車迴轉角沒抓好，又直接撞上去，公路局表示大多撞擊的車輛都是迴轉車或轉彎車，將擬設指引路線來降低車禍發生。

撞了撞了又撞了，一輛黑色進口豪車，轉彎角度沒取好，往行人庇護島撞上去，指示牌瞬間往左被KO，車輛大力晃動，這一撞又破紀錄了，因為這已經是今年完工後，第11次被撞。

附近民眾：「我覺得應該是大家駕駛的習慣應該都要再調整。」

大家真的都見怪不怪，這個地方就是彰化彰南路上，這一次撞是在11/23 17:40與山中街口，挑戰者是租賃的進口豪車，61歲的許姓女駕駛正要迴轉卻不慎撞擊，凸出來的庇護島。

附近民眾：「那個桿子已經有那個桿子了，可能是比較外地來的，不會去注意到。」

今年四月才剛完成道路改善工程，在彰南路上15處的路口裝設行人庇護島，剛完工不久，4/10一天連撞三次，甚至最短時間只隔19分鐘創單日紀錄，接下來五月六月八月累積到了七次，九月狀況好轉，到10月撞第八次，11月大家又卯起來撞，從11號開始每6天就撞一次。

這幾個被撞的，比較傾向於轉彎的部分，後續會研議可能會增加導引線。

防撞桿換了又換，庇護島漆了再漆，反光標誌裝了又裝，怎麼就是防不了迴轉車，公路局打算增設迴轉的道路指引，希望能幫助駕駛判斷角度，當初設置行人庇護島，避免車輛切西瓜撞行人，現在反而成了車輛陷阱區，不過究竟是設計有問題嗎，恐怕駕駛也要先改掉切西瓜的壞習慣。

