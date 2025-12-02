又擋！立院國民黨團喊「給民進黨緩衝期」：國防特別預算會暫緩列案

記者楊士誼／台北報導

羅智強表示，會給總統府與民進黨中央「緩衝期」，中午的程序委員會上，會對國防特別預算「暫緩列案」。（資料照/記者楊士誼攝影）

總統賴清德日前提出1.25兆、分八年執行的國防特別預算，國民黨立院黨團書記長羅智強今（2）日表示，總統應該到立院進行國情報告、接受國會詢答，如此能讓國人認識特別預算對台灣的影響為何。他指出，國民黨會給總統府、民進黨緩衝期，因此會在中午的程序委員會將特別預算暫緩列案。

羅智強上午在立院議場前接受媒體聯訪表示，總統針對重大國政赴立院國情報告並接受詢答，是選舉時的承諾，希望總統兌現諾言。「這麼重要的事情，不僅僅是來國會報告，也應該接受國會詢答，把人民關心的問題透過立院的民代向賴清德總統一一提出」。他表示，這更有助於讓國人認識「天價」的特別預算，對台灣方方面面的影響是什麼。

羅智強指出，在總統承諾來立院進行國情報告與詢答之前，會給總統府跟民進黨中央「緩衝期」，因此在今天的程序委員會，會把特別預算暫緩列案，希望賴清德能當「有肩膀、負責任」的總統，向全民報告國防預算以及為何他那麼篤定中共會在2027年武統台灣，需要在國會詢答時說清楚。

