又擠又常下雨？他問「九份是最糞景點嗎」 網曝1特色：我超喜歡

國旅的熱門景點眾多，但每個人的感受卻大不同。近日，有網友發文大酸九份是「最糞景點」，列出道路狹窄、人潮擁擠、扒手多、山區常起霧又下雨等缺點，引發不少網友共鳴。不過更多人力挺九份，直呼「九份的氛圍很特殊，山景也不差，而且附近景點連貫，在台灣算是a+了」。

有網友問「九份算是最糞景點嗎？」（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「九份算是最糞景點嗎？」為題發文表示，他認為在台灣多個熱門景區當中，九份可能是最讓人失望的。他點出五大缺點，包括道路狹窄容易塞車、老街人多到不舒服、且扒手小偷也很多，加上山區天氣多變，常常一到山坡就大霧瀰漫，走沒多久又開始下雨，讓整體遊玩體驗大大扣分。

貼文一出立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，不少人分享自身旅遊經驗，「以前去被擠到快窒息」、「滿地垃圾、廁所很髒」、「景點都一樣雷，環境髒亂，十年毫無長進」、「第一次去那公車很可怕」、「又臭又髒又難停車，東西也貴，不知道有什麼好玩的」。

但大部分網友還是力挺九份，認為九份的氛圍是其他地方複製不來的，「九份就是起霧下雨才美」、「不覺得，我超喜歡九份，很喜歡那邊的氛圍」、「九份的氛圍很特殊，山景也不差，而且附近景點連貫，在台灣算是a+了」、「九份真的適合帶外地人去走走」、「不覺得，山景是真的不錯，少數下雨也很美的地方，店家沒特色但不至於糟，而且九份可以串聯整個北海岸景點當一日遊」。

