又改口了？出席白色恐怖秋祭挨批 鄭麗文：吳石是間諜和思想政治犯不同

國民黨主席鄭麗文今日下午出席在台北市馬場町紀念公園舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。(記者塗建榮攝)

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席鄭麗文、副主席季麟連今日下午出席在台北市馬場町紀念公園舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於事前被外界質疑追思對象包括前高階共諜將官吳石，鄭麗文在受訪時強調，她所謂要紀念的白色恐怖政治受難者是那些為了自己的政治信仰、理念而犧牲、坐政治黑牢的人，當時還有很多冤案、假案與錯案，但吳石是來台灣從事顛覆與情報工作的間諜，與大家認知的思想政治犯不同。

鄭麗文表示，228事件與白色恐怖不應該像這2天淪為政治鬥爭的廉價工具，大家應該不帶政治偏見尊重並還原歷史真相，就像當年參加228「二七部隊」，武裝對抗當時國民黨政權的陳明忠等人，從未主張台獨，但民進黨後來扭曲、片面錯誤的歷史論述，完全不符真相，希望今後不要再有人因為選票、政黨利益，扭曲簡化過去的歷史，過去這段歷史是屬於所有台灣人民，而不是某個政黨的專利、遮羞布，更不是某個政黨用來刺殺敵人的利刃，面對228與白色恐怖的悲情歷史，大家應該尋求和解，撫平傷痕，而不是在傷口上撒鹽，擴大對立。

廣告 廣告

媒體詢問鄭麗文出席活動前宣稱主辦單位邀請函上沒有提到吳石，但活動現場卻有吳石的照片有何看法，鄭麗文說，「台灣地區政治受難人互助會」舉辦這個活動已經超過30年，從來沒有以吳石作為祭悼主角，而且她所收到的邀請函與活動海報相關資訊中也都沒有提到吳石，在今天參加活動前她也打過電話溝通，主辦單位都說從頭到尾沒有以吳石為主要對象，所以這場活動應該與吳石無關。

針對活動中獻唱「安息歌」，有媒體認為是所謂「紅色歌曲」，詢問鄭麗文是否擔心會被貼標籤？鄭麗文說，「不會」，並強調自己過去為台獨的言論自由努力過，多年來她也清楚統派的思想主張與堅持，今天台灣應該超越統獨，不論什麼政治主張，在今天台灣的民主化社會中，不需要擔心受怕會遭受政治打壓與迫害，過去所以會有政治冤獄，就是因為國共內戰的結果，國共之間對於很多事情的主張都不一樣，但不代表主張不同，雙方就要兵戎相見、自相殘殺，而是應該以對話取代對抗，透過和平方式處理兩岸矛盾，這也是國民黨致力推動區域和平、兩岸和解的用意。

另，台北市長蔣萬安對其追思吳石似乎不以為然，並強調應該紀念的是捍衛中華民國、保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩，鄭麗文只說：「蔣市長說的沒錯」﹔至於媒體追問是否感覺被黨內誤解？鄭麗文則說，「不會」，有做說明就好。

此外，鄭麗文在致詞時表示，今天她必須參加這場活動，雖然這兩天的台灣政治與媒體環境，有人帶風向，故意誤導、扭曲這場活動，但從邀請函與活動海報內容，她都沒有看到吳石這兩個字，而且過去的白色恐怖秋祭活動也從未以吳石等人為主要祭悼對象，外界完全是扭曲、誤導這場活動的神聖與莊嚴性。

廣告 廣告

不過，媒體所收到的採訪通知中卻指出馬場町紀念公園是吳石、朱楓等烈士就義犧牲的歷史現場，而且吳石、朱楓等烈士的犧牲是台灣50年代白色恐怖的開始。

國民黨主席鄭麗文致詞。(記者塗建榮攝)

主辦單位邀請函上沒有提到吳石，但活動現場卻有吳石的照片。(記者塗建榮攝)

國民黨主席鄭麗文、副主席季麟連今日下午出席在台北市馬場町紀念公園舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於事前被外界質疑追思對象包括前高階共諜將官吳石。(記者塗建榮攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

鄭麗文明追思共諜 蔣萬安反應曝

挨批追思高階共諜吳石 鄭麗文：每個人不需再為政治信仰付出代價

鄭麗文將參加追思最高階共諜活動 王定宇：國民黨淪為中共附庸支黨部

批鄭麗文追思共諜 吳思瑤：國民黨是要背叛中華民國？

