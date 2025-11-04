又改! 公館圓環增"可變車道" 民眾:用路人都是市府模型?

生活中心／綜合報導

公館圓環拆除至今，交通規則改來改去，市府又宣布11/8開始，羅斯福路和基隆路口的南往北方向，早上七點到九點改為"禁止左轉"，但就有用路人認為，這路口彷彿"實驗性路口"，不斷在變。議員也怒轟，這等於把車潮改到基隆路去塞，規劃非常倉促。

正常行駛在羅斯福路北往南方向，前方休旅車突然往右切，嚇壞車上駕駛，才知道這地上標線，跟其他地方不同。但很多時候，意外一不小心就是這麼發生，不過現在，南往北也一樣要改為"可變車道"。民視新聞周容萱：「台北市羅斯福路和基隆路口，也就是景美往台大方向，這週六開始就要實施早上七點到九點禁止左轉管制，但就有不少人認為難道這路口是實驗性路口嗎？從公館圓環拆除至今規則不斷在改變。」

廣告 廣告

又改！公館圓環增「可變車道」 民眾轟：用路人都是市府模型？

羅斯福路、基隆路口南往北，11/8起實施「早上七到九點禁止左轉」管制。（圖／民視新聞）

目前標線還沒劃設，但也就是說原本汽機車都能左轉的內側車道，要改為早上7點到9點禁止左轉。機車必須待轉，汽車則是要繞到基隆路台科大校門前路口迴轉，但對不少用路人來說，又得適應一個新的行駛規則。大安文山區居民：「我們常常會在路上看到有那個很迷惘的車，他可能偶爾才會經過那裡，他就整個不知道怎麼辦，照理來講他們做交通規劃的時候，他就應該要建很多的模型，可是感覺就是從他開始拆（圓環）之後，我們現在所有的用路人都是他的模型。」畢竟公館圓環拆除、公車地下道填平至今，交通規則變來變去，用路人霧煞煞，深怕一個不小心罰單就來。

又改！公館圓環增「可變車道」 民眾轟：用路人都是市府模型？

羅斯福路、基隆路口南往北，11/8起實施「早上七到九點禁止左轉」管制，民代怒轟，只是把車潮改去別處塞。（圖／民視新聞）



台北市議員(社民) 苗博雅：「等於是把羅斯福路上的車潮，改到基隆路上面去塞，我覺得這個是一個錯誤的決策，大概是扣子的第一顆扣錯了，再整排襯衫扣下去，其實這襯衫也是穿歪了。」但當然，也是苦民所苦，塞車問題也得解決，只能滾動調整。北市交工處交通規劃科長李薇婷：「陸陸續續有採取一些不一樣的管制措施，主要也是希望能夠在安全的前提之下，能夠再讓紓解率能更提升。」週六正式上路，只能一再宣導，讓用路人熟悉路況，否則這美其名改善交通，在用路人看來恐怕都是交通地獄。













原文出處：又改！公館圓環增「可變車道」 民眾轟：用路人都是市府模型？

更多民視新聞報導

普發現金預登記明開放 11/9前依身分證尾數分流

高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴

高雄驚現「真人背包」！夫妻四貼載童上路 孩懸空掛車外

