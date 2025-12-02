又敲又按也沒用！ 監視器畫面曝光 宏福苑火災警鈴就是不響

香港消防針對宏福苑大火的初步調查，8座大廈雖然沒有關閉火災警報，但警鈴確實沒有響，導致部分住戶沒有察覺發生大火。網路流傳的監視器畫面顯示，住在宏建閣的男住戶，當天曾又敲又按大樓裡的火警發信機，但警鈴就是沒響，成為傷亡擴大的另一疑點。

網路流傳監視器畫面，拍下宏福苑住戶操作警報，但警鈴沒響。（圖／Threads@acs.90325i ）

香港宏福苑大火事件中，消防初步調查發現重大疑點，8座大廈的火災警報系統雖未關閉，但警鈴卻未發出聲響，導致傷亡擴大。監視器畫面顯示，宏建閣一名男住戶曾用力拍打並按壓火警發信機，但警鈴完全沒有反應，使他只能改為挨家挨戶敲門通知火警。這一關鍵系統故障成為事件調查的焦點，專家們對此提出不同分析，而港府也將進一步追查原因。

事發當天，宏建閣的監視器記錄了一段關鍵畫面。下午3點24分，一名男住戶焦急地拍打並按壓大樓內的火警發信機，但無論他如何操作，警鈴始終沒有響起。畫面中可見，男子在嘗試無果後只能放棄，轉而挨家挨戶、逐層樓大力拍門，高聲呼喊火警以提醒其他住戶。

住戶熊太太描述了當時的情況，她表示是聽到鄰居大喊「宏福苑火警，快走」才意識到危險。她透過廁所窗戶看到第五座已經起火，火花不斷飄過來，情況十分危急。香港消防部門的初步調查指出，宏福苑全部8座大廈的警鈴操作都存在問題。雖然系統當時並未關閉，但卻沒有發出任何警報聲響。對此，香港測量師學會資深會員陳旭明解釋，普通住宅大廈目前沒有要求必須安裝感應器，一般需要手動操作，通常由管理員通過總控制器或控制台按鈕啟動警報。

台灣全國建築安全學會榮譽理事長高士峯則分析，他表示正常情況下，用力按壓手動報警機的壓克力板後，燈應該會閃爍且警鈴會響起。如果有按壓但沒有響聲，可能是警報系統被關閉，這種情況通常發生在大樓頻繁出現誤報時，管理方會將地區警鈴或緊急廣報系統關閉。

香港專家初步排除了因消防維修工程而關閉警報的可能性，因為即使需要關閉警報系統，也必須向消防部門申請許可。目前宏福苑大火事件中，警報系統雖未關閉但警鈴未響的原因仍有許多疑點，需要香港政府進一步調查釐清。

