又施壓！中國籲：春節勿赴日 上野貓熊今返中

今（27日）晚間，東京上野動物園的貓熊就要搭機送回中國。（圖／翻攝自微博@Countrycat）





今（27日）晚間，東京上野動物園的貓熊就要搭機送回中國，日本將面臨半世紀以來「全國無貓熊」狀態。因為中日關係緊張，中國拒絕續借貓熊，而在昨（26日），中國外交部又以治安及地震為由，呼籲中國人別去日本過年。北京不斷施壓，被視為是要影響日本首相高市早苗在2月8日的眾議院大選。

NHK記者：「還是到了曉曉和蕾蕾，出發回中國的這個早上，記者來到上野動物園前。」

27日是龍鳳胎貓熊在日本的最後一天，晚間就要搭機回中國，日本人離情依依，尤其星期天對外開放參觀的最後一天，10萬多人抽籤搶4400個名額，就為了看牠們最後一眼。

廣告 廣告

日本民眾：「看到牠們真的有離別的感覺。要保重喔，謝謝，真的很感謝牠們，讓我們度過快樂時光，貓熊要再來喔。」

離情依依說到哽咽，還有許多人抽不到票也要來，只為在貓熊館外感受送別氣氛。朝日電視記者vs.日本民眾：「沒有抽到，想說不能進去，但能站在旁邊也不錯。」

中日關係緊張，中國決定不再續借貓熊，讓日本面臨半世紀以來，全國首度無貓熊狀態，如今就連禁日令也要延長。央視主播：「中國公民在日本面臨嚴重安全威脅，農曆春節臨近，外交部和中國駐日本使領館，提醒中國公民，近期避免前往日本。」

中國外交部26日又以日本治安不佳及頻繁發生地震為由，要中國人春節別去日本過年，而往來中日的中國航空機票，免費退改票期限也由原本的3月延到10月底，中國拿旅遊和貓熊對日本施壓，為的就是2月8日的眾院大選，要給高市早苗難看。

日本首相高市早苗：「如果我的政黨和維新會，沒能獲得多數席次，我就得立即辭職，所以我將牢記這一點，並盡我所能。」

但根據讀賣新聞最新民調顯示，高市支持率雖下滑4個百分點，仍維持高檔達到69%，而中國的制裁行動，也讓阻力變助力，反而讓「對中政策」成為選戰焦點，促使高市政府加速推動經濟安保法案。

更多東森新聞報導

PUMA變中國品牌！安踏砸563億收購近3成股權 成最大股東

把消防灑水頭當「曬衣神器」？ 毀設備恐賠慘

李東憲遭註銷台灣身分 改名「中國館長」現況曝光

