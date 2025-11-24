即時中心／温芸萱報導

高雄今（24）日上午10時發生交通事故，75歲陳姓老翁駕駛自小客車沿鐵道街由西向東行駛，於正義路口闖紅燈暴衝撞上5輛機車。事故造成5名騎士受傷，其中3人送醫，2人自行就醫，皆為輕微擦挫傷，無生命危險。警方調查，初步研判陳男駕駛操作不當、未注意車前狀況所致，詳細肇責仍待交通大隊分析。同時，陳男亦涉嫌闖紅燈，違反道交條例，最高可處5,400元以下罰鍰。

高雄今上午10時01分，75歲陳姓老翁駕駛自小客車沿鐵道街由西向東行駛，行經正義路口時，疑似操作不當未注意車前狀況，闖紅燈暴衝撞上同向停等的5輛機車。事故造成5名騎士受傷，其中3人送醫治療，2人自行就醫，所幸皆為輕微擦挫傷，無生命危險。警方現場訪查並調閱監視器，初步研判陳男駕駛失誤是事故主因，詳細肇責仍待交通大隊分析研判。

廣告 廣告

陳男此次行為同時涉嫌闖紅燈，違反道路交通管理處罰條例，最高可處5,400元以下罰鍰。警方也強調，本案中無酒駕情形，提醒駕駛人行車務必保持注意力，遵守交通號誌，避免類似事故再度發生。事故現場交通一度受影響，目前已恢復正常。

快新聞／又是七旬老翁！高雄75歲駕駛闖紅燈「暴衝」撞5機車

今日上午10時，75歲陳姓老翁駕駛自小客車，於正義路口闖紅燈暴衝撞上5輛機車。（圖／民視新聞翻攝）

快新聞／又是七旬老翁！高雄75歲駕駛闖紅燈「暴衝」撞5機車

今日上午10時，75歲陳姓老翁駕駛自小客車，於正義路口闖紅燈暴衝撞上5輛機車。（圖／民視新聞翻攝）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／又是七旬老翁！高雄75歲駕駛闖紅燈「暴衝」撞5機車

更多民視新聞報導

最新／台中逢甲商圈店鋪祝融 「熊熊烈火」直衝天際

19歲女大生夜衝武嶺看日出！返程自撞護欄墜5米邊坡身亡

台股開高走低！終場僅小漲69點 台積電收1375元、下跌10元

