又是不實訊息！陸委會：台對美投資是供應鏈「合作」而非「移轉」

[Newtalk新聞] 對於台美對等關稅獲致共識，國台辦今（21）日指稱，台美關稅談判五千億美元的巨額投資，是台灣外匯存底的80%，為民進黨當局交「倚外謀獨」的政治獻金；40%的半導體產能如果轉移到美國，台灣「科技島」將淪為「空心島」。陸委會下午回應，此為不實訊息，台美產業供應鏈合作，並非台灣供應鏈的「移轉」，而是供應鏈國際「延伸和擴展」。

陸委會指出，行政院昨（20）日的記者會已再次說明，台美關稅談判 2500億美元是企業自主投資，另外的2500億美元是政府透過信保機制協助半導體等產業投資，放眼全球布局。台美產業供應鏈合作，並非台灣供應鏈的「移轉」，而是供應鏈國際「延伸和擴展」。

陸委會強調，台美投資MOU的戰略目標是在「根留台灣、布局全球」思考下，以「台灣模式」支持我國產業進行國際全球布局，延伸台灣產業實力，促成台美經貿關係升級為AI人工智慧戰略夥伴關係及互惠貿易夥伴關係。

