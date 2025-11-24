又是中國人！他抱怨家長放任孩童路邊大便 韓網驚：要變糞便島了

一名中國婦人放任孩童蹲在步道邊排便。圖／翻攝自漢拏山國家公園

「我知道中國人缺乏常識、不顧他人感受，而且素質很差」一名韓國A先生說道，日前他向漢拏山國立公園管理處投訴，指出9月30日爬山途中，見一名中國女子放任年約6、7歲孩童蹲在步道旁排便，事後還將糞便留在原地，相當沒有公德心，同時他還抱怨中國人亂丟垃圾、製造噪音令人困擾；對此國家公園管理處表示將設置中文告示牌警示，加強宣導。

綜合韓國媒體報導，A先生指出，在漢拏山爬山途中，見一名中國婦人抱著孩童蹲在步道邊，基於好奇向前一看，才發現孩童褲子脫到腳踝邊當眾排泄，事後屁股擦淨，就將糞便棄置原地；A先生還向國家公園管理處抱怨，近期外國旅客增加，惟路途上中國遊客四處奔跑、吼叫、亂丟垃圾，相當困擾。

對此漢拏山國家公園管理處表示，將在步道沿線關鍵地點增設中文告示牌、增加巡邏人員，若持續發生類似事件，管理處將立即提供指導，並在必要時採取法律行動。

中國旅客在韓國路邊隨意大小便並非首次，報導指出本月一名70多歲的中國遊客在首爾景福宮新武門石牆旁隨地大小便遭罰5萬韓元（約新台幣1065元），10月也有一名中國女子在濟州島龍頭海岸隨地解放遭拍。

消息曝光，韓國網友震驚「濟州島要變成糞便島了」，甚至質疑「我們是不是也該對長城這麼做？」專家表示，在文化遺產和自然環境等公共場所反覆出現「不衛生的行為」會對該國家形象產生負面影響，認為有必要加強對遊客的教育，要求導遊及旅行社重視現場管理。



