又是中國施壓？僑委會訪星恐受阻 徐佳青坦言不樂觀

〔記者黃靖媗／台北報導〕亞洲台灣商會聯合總會第33屆第二次理監事會議12月8日將在新加坡舉行，針對中國施壓疑慮，僑委會委員長徐佳青說明，已與新加坡代表處接洽，但訊息不樂觀，僑委會官員恐無法出訪。

立法院外交及國防委員會今(12)日邀請僑務委員會委員長徐佳青報告業務概況，並備質詢。民進黨立委林楚茵關切12月赴新加坡出席「亞洲台灣商會聯合總會第33屆第二次理監事會議」是否會受中國施壓。

林楚茵質詢指出，2024年世界台商聯合總會在越南舉辦活動曾遭中國打壓，導致徐佳青和立法院副院長江啟臣無法前往，本次亞總會議在新加坡舉行，而新加坡總理黃循財10月25日與中國國務院總理李強會面時才重申「反對台獨」立場。

徐佳青表示，雖然新加坡屬於免簽國，公務行程仍需官方同意，僑委會近期已與新加坡代表處接洽，但得到的訊息不是太樂觀，新加坡認為僑委會前往會影響其僑民認知，因此可能拒絕任何僑委會官員出訪，不只拒絕委員長訪問。

林楚茵接著建議僑委會應密切關注中國近期的長臂管轄升級，且新加坡與香港有引渡協定。

徐佳青答詢表示，僑委會持續關注各國情勢，已提醒僑民在過境、轉機及前往特定國家時應提高警覺。徐認為，新加坡目前未列入旅外警示名單，但未來可能也要警示，不過並非針對一般民眾，而是例如沈伯洋等遭中國制裁的特定人士，前往新加坡可能面臨風險。

徐佳青後續答覆民進黨立委王定宇質詢時，坦言，新加坡未來應列入警示名單是他個人的判斷，並非來自於國安團隊，主要是說明僑委會同仁以及她不能去的原因。

王定宇建議，新加坡案例屬於政治干擾，還不到長臂管轄的程度，且對外事務並非僑委會委員長職權，籲徐佳青不應在國會做出判斷。

