又是中國施壓？僑委會訪星恐受阻 徐佳青坦言不樂觀
〔記者黃靖媗／台北報導〕亞洲台灣商會聯合總會第33屆第二次理監事會議12月8日將在新加坡舉行，針對中國施壓疑慮，僑委會委員長徐佳青說明，已與新加坡代表處接洽，但訊息不樂觀，僑委會官員恐無法出訪。
立法院外交及國防委員會今(12)日邀請僑務委員會委員長徐佳青報告業務概況，並備質詢。民進黨立委林楚茵關切12月赴新加坡出席「亞洲台灣商會聯合總會第33屆第二次理監事會議」是否會受中國施壓。
林楚茵質詢指出，2024年世界台商聯合總會在越南舉辦活動曾遭中國打壓，導致徐佳青和立法院副院長江啟臣無法前往，本次亞總會議在新加坡舉行，而新加坡總理黃循財10月25日與中國國務院總理李強會面時才重申「反對台獨」立場。
徐佳青表示，雖然新加坡屬於免簽國，公務行程仍需官方同意，僑委會近期已與新加坡代表處接洽，但得到的訊息不是太樂觀，新加坡認為僑委會前往會影響其僑民認知，因此可能拒絕任何僑委會官員出訪，不只拒絕委員長訪問。
林楚茵接著建議僑委會應密切關注中國近期的長臂管轄升級，且新加坡與香港有引渡協定。
徐佳青答詢表示，僑委會持續關注各國情勢，已提醒僑民在過境、轉機及前往特定國家時應提高警覺。徐認為，新加坡目前未列入旅外警示名單，但未來可能也要警示，不過並非針對一般民眾，而是例如沈伯洋等遭中國制裁的特定人士，前往新加坡可能面臨風險。
徐佳青後續答覆民進黨立委王定宇質詢時，坦言，新加坡未來應列入警示名單是他個人的判斷，並非來自於國安團隊，主要是說明僑委會同仁以及她不能去的原因。
王定宇建議，新加坡案例屬於政治干擾，還不到長臂管轄的程度，且對外事務並非僑委會委員長職權，籲徐佳青不應在國會做出判斷。
「亞洲台商聯合總會第33屆第二次理監事會議」原訂12月8日於新加坡舉辦，僑委會官員恐因新加坡政府立場而無法以公務身分出席。僑委會委員長徐佳青12日赴立法院備詢時，證實新加坡以「擔憂影響當地華僑認知」為由拒絕我僑委會官員赴會，並表示後續接洽協商「得到的訊息都不是太樂觀」。 立法院外交及國防委員會12日由僑務委員會進行業務報告，僑委會委員長林佳青在答詢時證實僑委會官員恐因新加坡政府的立場，而無法以公務身分出席原訂12月8日在新加坡舉行的「亞洲台商聯合總會第33屆第二次理監事會議」。 民進黨立委林楚茵指出，新加坡一向奉行「一中原則」，在近期中國國務院總理李強訪問新加坡後，又再度公開重申「反台獨」立場，顯示中國對海外僑務活動的政治干預已逐步擴張。 林佳青回應表示，僑委會原本規劃派員出席亞洲台商聯合總會理監事會議，但根據目前了解，雖然新加坡是免簽國，私人身分可自由進出，但若為公務行程，仍須取得對方政府的默許與同意。她指出，僑委會已透過駐新加坡代表處接洽，但得到的訊息不太樂觀，這主要和新加坡一貫立場有關。 林佳青說明，新加坡方面認為僑委會前往訪問「可能影響當地僑民認知」，且以此理由拒絕僑委會官員
