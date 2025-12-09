又是他！上次強摟亞莉安娜 噁心網紅亂入女神卡卡演唱會被轟出去

〔記者許世穎／綜合報導〕上個月在《魔法壞女巫：第二部》新加坡首映上衝上前抓住亞莉安娜的「亂入」網紅又出手了！這位在網路上以「Pyjama man」(睡衣人)為名的網紅Johnson Wen，日前在澳洲參加女神卡卡演唱會時再度惹事，被現場粉絲狂轟，最後被保全人員當場請出場外。

根據網路上流傳的影片，Johnson Wen在女神卡卡於布里斯本森科球場(Suncorp Stadium)舉行的《The Mayhem Ball》世界巡迴演唱會開唱前，就被粉絲發現。隨後他被安全人員帶離會場。有一名觀眾在X上發布影片，現場可聽到許多人高喊「把他趕出去！」引來現場一片歡呼與掌聲，也有人提到：「上次他試圖騷擾亞莉安娜！」

廣告 廣告

這名25歲的澳洲網紅過去多次企圖擾亂演唱會和公開活動，還開心拍片放上社群，包括6月的凱蒂佩芮演唱會、8月的威肯演出，以及2024年夏季的巴黎奧運等。絲毫不認為自己行為有問題的Johnson Wen昨也在IG限時動態發文表示：「我被趕出女神卡卡演唱會了！演唱會晚上8點才開始！那些早到的粉絲都在噓我。」

而先前《魔法壞女巫：第二部》首映事件發生於11月13日，亞莉安娜與同片主演辛西婭艾利沃、楊紫瓊、傑夫高布倫及導演朱浩偉一同亮相時，Johnson Wen穿著白色上衣翻過護欄衝向她。之後把手搭在亞莉安娜身上、還跳來跳去，辛西婭當時反應超快，出手將他推開。當保全將他帶走時，辛西婭與楊紫瓊立刻上前安撫受到驚嚇的亞莉安娜。

之後根據外媒報導，Johnson Wen因製造公眾滋擾在監獄服刑9天，之後被禁止入境新加坡。最可怕的不是他自認沒有錯，而是仍有支持者讚揚他的行為，這也是網紅世代造成的亂象之一，只能說類似情形如果不制止，恐怕造成不良示範，甚至有人模仿也說不定，或者不該稱透過這種方式紅的人「網紅」，因為這行為根本就是個噁男而已。

【看原文連結】

更多自由時報報導

11歲爆紅成童星 「果果」葉子誠驚爆過世得年25歲

國中國小生流行喝「這飲料」 王婉諭示警：非同小可

（獨家）許志豪秘密舉辦「婚禮」 新娘正面照流出真的是她

幕後》反助理費除罪化連署已200人 6立委下禁令、助理壓力山大

