又是他！怪男躺車道「翻滾」險遭輾 警勸導開罰

台中大里中興路和塗城路口，2號下午有一名男子疑似情緒不穩，竟然躺在車道和斑馬線上，不斷左右翻滾，有駕駛被嚇到狂按喇叭，他也不理會，誇張又危險的行徑被民眾拍下，但這名男子已經不是第一次在馬路上做出翻滾的行為，警方將通知他到案，依法開罰5百元，同時勸導。

大馬路上，中央分隔島旁突然出現一名男子，躺在車道上滾來滾去，一下向左滾，一下向右滾，車輛從他旁邊呼嘯而過，差點就輾到他，沒想到這邊滾完，他還不罷手，接著再走到斑馬線上，躺下來繼續滾，經過的車輛嚇壞了狂按喇叭，但他不為所動，讓不少目擊民眾都替他捏一把冷汗。

目擊民眾：「也不知道，他就突然躺在那邊，躺在道路上滾來滾去。」

目擊民眾：「有穿衣服只是身上都很髒，然後就在斑馬線那邊滾動，然後滾了兩趟，他本身比較危險，因為他都在斑馬線，車子好多喔。」

事發在2號下午，大里中興路和塗城路口，這名男子疑似情緒不穩，突然跑到馬路滾來滾去，附近民眾一度擔心他發生意外，還幫他攔車，離譜又危險的行徑，已經不是第一次，去年12月他也拍到躺在車道上翻滾，甚至還一度擋在公車前，簡直是不要命的行為。

目擊民眾：「那次也是下班時間，他也是這樣滾來滾去，當然很危險啊，如果有人開很快過去，他就那個了。」

目擊民眾：「我在這邊看到一次而已，但有鄰居都說在公園，他常常在公園那邊滾，危險啊怎麼不危險。」

附近民眾：「就是偶爾也會在後面公園，後面公園地上滾。」

霧峰分局成功派出所副所長傅傳輝：「惟該男子行為恐涉，道路交通管理處罰條例，第78條第1項第4款，可處新台幣5百元罰鍰。」

警方獲報到場時，男子已經自行離開，但他兩度在車道翻滾，不只自己危險，也影響行經車輛安全，警方將通知他到案說明，勸導開罰。

