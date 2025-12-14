又是他!怪異老外桃機遊蕩還行竊 疑似慣犯當場被逮

地方中心／周秉瑜 陳孟暄 胡崇恩 桃園報導



桃園機場第二航廈，傳出有偷竊賊出沒!一名美籍男子行為怪異，桌上擺滿飲料，遭航警包圍盤查，過程中一度抗拒，遭警方懷疑，進一步追查後，才發現他涉嫌在航廈內多次行竊，並將他依現行犯逮捕。

一名老外坐在航廈椅子上，桌子擺滿瓶裝、罐裝飲料，周圍被許多航警包圍盤查，過程中，男子神情緊張、更一度抗拒，行為明顯怪異。

又是他！怪異老外桃機遊蕩還行竊 疑似慣犯被航警鎖定當場逮人。(圖／民視新聞)

民眾：「像這樣子有的喝過有的沒有喝過，就被戴手銬，警察說好像是竊盜罪，然後就把他抓走」。





民眾：「超商塑膠瓶的牛奶或是鋁罐，然後還有三角飯糰糖果之類的，剛剛聽警察說，又是這個人，然後穿著同一件衣服，又在這裡」。





據了解，這位男子是33歲美國籍人士，11月23號搭機抵達台灣旅遊，以觀光名義申請入境，12月13號在第二航廈遊蕩，因為身上現金花光，期間進入航廈內超商、藥妝店，竊取泡麵、餅乾等商品，店員察覺有異後報警處理。

又是他！怪異老外桃機遊蕩還行竊 疑似慣犯被航警鎖定當場逮人。(圖／民視新聞)

航空警察局保安警察大隊第二隊隊長 林威邵：「員警到場後依法逮捕並帶回偵辦，後續將依違反刑法竊盜罪，以警桃園地檢署偵辦，航空警察局呼籲，民眾如發現治安事件，應立即通報警方，以維護自身及公共安全。本局將持續加強轄區巡邏與安全維護作為,確保桃園國際機場，治安穩定」。





這名美籍男子多次在航廈出沒，還穿著相同衣服，早被懷疑是慣犯遭航警鎖定，這回再度下手，被警方帶回，將依違反竊盜罪移請桃園地檢署偵辦。





