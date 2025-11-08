又是他！日公務員「佐佐木」中山站2度偷拍裙底被活逮 法院裁定收押了

日籍公務員佐佐木偷拍又遭逮。

33歲日本岩手縣政府農林水產部官員佐佐木貴典（Sasaki Takanori），涉嫌在南京西路、中山捷運站一帶尾隨短裙女子，以藏在皮包內的手機偷拍裙底風光。熱心民眾發現後上前制止，現場一名壯漢見義勇為，直接將他壓制在地報警，警方趕抵後驚覺，這名偷拍狼竟是今年6月就在同一地點犯案、被判刑4月的同一人。

日籍公務員佐佐木貴法北捷偷拍一度遭羈押，後以12萬交保。董孟航攝

警方指出，案發於昨日下午5點13分，一名年約20多歲女子走在中山商圈騎樓，佐佐木疑覬覦對方身影，將手機藏在皮包中尾隨偷拍。附近民眾察覺異狀，上前質問並發生拉扯，最後由壯漢出手壓制，現場民眾高喊「報警！」。警方到場後查出，男子正是曾在同區偷拍遭逮的日籍官員。

警方在派出所檢視佐佐木手機，發現除當天被害人裙底影像外，還藏有多張不同女性的私密照片，懷疑其偷拍行為已持續多時，當場依《刑法》妨害性隱私罪現行犯逮捕。全案移送士林地檢署，檢方昨晚間向法院聲請羈押並獲准，後續將清查其他潛在受害人。

據了解，佐佐木今年6月以觀光名義來台，在捷運中山站手扶梯以GoPro偷拍女子裙底，當場被捕。他辯稱「因女子腿部纖細移不開目光才犯案」，士林地院7月依無故攝錄他人性影像罪判刑4月、得易科罰金12萬元。當時岩手縣政府還召開記者會，由兩名職員90度鞠躬道歉，強調將嚴懲。未料他交保後仍滯留台灣，5個月後又在同地點重施故技。



