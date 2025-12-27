又是他！曾黑吃黑「吸金2億」假古董商 詐團首腦再詐投資公司董座3千萬

57歲男子廖少棠對外宣稱手握俄羅斯柴油買賣合約，甚至誆稱「一年保證3倍獲利」，北市一名陳姓投資公司董座信以為真，不斷投資、追加資金，累計投入逾新台幣3000萬元，但實際上廖男手中根本沒有任何油品可供交易。檢方偵結後，依《刑法》詐欺取財罪將廖男起訴。

檢方調查，廖少棠為香港宏豪公司負責人，同時掌控韋利國際貿易公司，明知公司早在2011年間與俄羅斯公司簽訂的燃料油合約早已逾期，後續也未再購油，實際上「手上根本沒有油」，卻仍於2013年間對陳姓董座佯稱，已向俄羅斯訂購D2柴油121萬噸，且已有買家接洽，只要投資就能在一年內獲取3倍利潤，成功讓被害人誤信並陸續匯款投資。

不僅如此，廖男之後又以「原交易失敗、需另起爐灶」為由，誆稱要在台中港經營油品業務，遊說陳姓董座再募資3000萬元投入，並保證每銷售一噸油可獲利15美元。然而實際上相關油品交易始終未有任何進展，甚至連儲油槽、信用狀買家都不存在。

起訴書指出，陳姓董座自2013年底起，透過匯款、臨櫃存現、ATM轉帳等方式，前後多達上百筆金流，金額從數千元到百萬元不等，甚至還替廖男代繳其子女學費、電話費，直到遲遲拿不到任何回報，要求返還投資款遭拒，才驚覺受騙報警。

值得注意的是，廖少棠過去長期用同一招詐騙，被害人包括被控吸金逾2億元的「大巴馬藝術投資集團」假古董商林茂唐夫婦。此次再犯，手法、說詞幾乎如出一轍。

檢方認定廖少棠其於密接時間內反覆施詐，屬接續犯，依法提起公訴，並將向法院聲請沒收犯罪所得，若無法沒收，則追徵其價額。



