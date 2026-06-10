又是他！桃市議員張肇良涉收賄護航違建 桃檢當庭逮捕聲押禁見

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

桃園市議員張肇良。資料照。取自張肇良臉書



桃園地檢署查出，民進黨桃園市議員張肇良涉嫌收賄，協助業者在農地違法興建倉庫，並關說時任桃園市政府農業局農地管理科高姓科長不查報拆除違建。檢調昨(6/9)日發動九路大搜索，並以涉犯《貪污治罪條例》等罪將2人當庭逮捕，向法院聲請羈押禁見。

桃檢指出，張肇良於2021年至2023年間，利用其擔任桃園市政府顧問及市議員的職務之便，涉嫌收受業者賄賂，協助業者在農地上違法興建倉庫。為避免違建被查報拆除，張肇良更涉嫌關說時任桃園市政府農業局農地管理科高姓科長，使該違建得以繼續使用。

廣告 廣告

檢方獲報後，指派肅貪專組檢察官李旻蓁指揮法務部調查局桃園市調查處組成專案小組展開調查，在蒐證告一段落後於昨日收網，前往張肇良等5名被告住處及辦公室處所共9處執行搜索，並通知5名被告及6名證人到案。

經檢察官連夜訊問，認定張肇良涉嫌違反《貪污治罪條例》第4條第1項第5款，涉及公務員對於違背職務行為收受賄賂等罪嫌；高姓科長則涉嫌同法第6條第1項第4款圖利罪，2人犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據或串供之虞，今（6/10）日清晨當庭逮捕，向法院聲請羈押禁見。其餘3名被告則分別以5萬至50萬元不等金額交保候傳。

張肇良已非第一次涉貪被聲押，他曾利用自己經營的公司租用土地後，違法興建房屋租給超商，而興建過程中怕被查出是違建，涉指示員工製作不實「建築物施工中標示牌」，等被發現是違章建築面臨拆除時，竟偽造一份陳情書，假借民眾向龍潭區公所陳情。

時任龍潭區公所主秘黃世琪(現任區長)等人，明知違建卻涉嫌圖利張肇良，最後張肇良順利將房屋出租給超商，以此取得不法獲利389萬3400元。桃園地檢署調查後，依涉犯《貪污治罪條例》圖利等罪名將張肇良等5人起訴，同時對張肇良求刑10年，全案正由法院審理中。

更多太報報導

理監事會鬆綁房市？楊金龍透口風：信用管制「基本上到這裡」

紐約皇后植物園談兩岸和平 鄭麗文：避免讓美方捲入非必要戰爭

【動畫說時事】林襄馬傑森被拍到了！十指緊扣甜蜜約會曝光