又是他 黃仁勳繼時代雜誌後 再登金融時報年度風雲人物
金融時報將黃仁勳評為年度風雲人物，原因是在由晶片引爆的AI熱潮中，他扮演核心角色。他站在史上最大規模民間投資浪潮的正中央，這股資金推升美國經濟、驅動股市榮景，而他推動的技術，具備重塑所有產業的力量。
距離ChatGPT引爆全球AI競賽已經三年，黃仁勳掌舵的Nvidia輝達（另稱英偉達）在AI晶片領域的領先地位依然穩固。該公司市值曾一度突破5兆美元，現約4.4兆美元，位居全球之首。黃仁勳個人身價則超過1600億美元，躋身全球前十大富豪。
被外界視為科技先知的他始終提醒，科技領先本身極為脆弱。中國華為在先進晶片設計上急起直追，以及Google等大型科技企業投入自研晶片的正面挑戰，輝達仍憑藉其完整供應鏈與開發者生態系，尤其是難以取代的軟體工具Cuda，維持壓倒性優勢。
今年，資料中心大舉擴建成為美國經濟亮點，其中AI晶片成本約占一半，推動輝達需求持續攀升。為建構更完整的生態系，黃仁勳也積極投資AI新創，包括部分客戶企業。儘管外界質疑可能造成循環交易，他強調金額規模不足以扭曲市場。
黃仁勳今年還踏入地緣政治舞台。他在與川普總統的互動中展現出靈活手腕：先配合川普出訪中東，促成沙烏地與阿聯的大型晶片採購；後又同意與美國政府分享輝達在中國的銷售收益，以換取出口許可。後者尤其凸顯他能在美中科技對立的夾縫中游刃有餘地斡旋。
談及中國市場，他表示這裡的挑戰與其他地區無異。「我面對的是全球最強大的科技公司，我很確定他們想把我排擠出去。我們必須靠實力爭得一席之地。」
黃仁勳的工作節奏聞名業界。他坦言「從醒來工作到睡覺，沒有任何嗜好」。輝達採行扁平化管理，約有50至60名主管直接向他匯報。他用工程師思維管理公司，強調公開討論問題、從錯誤中學習。輝達的崛起，靠的是一連串在市場尚未成形就押注的技術，黃仁勳具備別人沒有的、大膽押注並堅持到底的信念。
至於AI的未來，他既不認同擔憂失控的末日論，也不追隨超級智慧的加速派。他認為AI真正的挑戰是工程問題：如何讓像ChatGPT這樣的技術擴展到更廣泛、能直接提升產業生產力的應用。他說自己刻意避免科幻式想像，「幻想AI的未來只會讓人過度或不足投資。我努力讓自己保持務實」。
▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：
更多世界日報報導
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
其他人也在看
川普插手Netflix、派拉蒙搶親大戰 劍指CNN「必須被賣：充滿毒藥和謊言
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導影劇串流平台網飛Netflix在本月5日宣布以每股27.75元、約720億元（約新台幣2.24兆）收購華納兄弟探索公司(WarnerBros.Disco...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 5
填息後變貼息 台積電意外上演「倒賠劇本」/Fed降息一碼不夠熱 外資倒貨台股跌回5日線/錸德順達強勢點火 BBU族群成盤面抗跌主線｜Yahoo財經掃描
聯準會一如預期降息一碼至3.50-3.75%區間，利率點陣圖仍暗示未來降息步伐偏保守，但聯準會主席鮑爾在會後記者會對就業市場風險著墨，讓市場解讀為「沒有想像中那麼鷹」，帶動美股四大指數同步走高。道瓊工業指數大漲1.05%，那斯達克指數上漲0.33%，標普500指數上漲0.67%，費城半導體指數勁揚1.29%並改寫收盤新高。 個股表現方面，受惠於AI與電氣化需求的美國電力設備製造商GE Vernova跳漲逾15%；美光在記憶體上行循環加持下，大漲4.47%，創歷史收盤新高，Sandisk也同樣大漲6.11%；台積電ADR則是跟著整體市場氛圍上揚2.22%。 亞股今日全數走跌，日股回落0.9%、韓股下跌0.59%；港股走弱，陸股同樣收跌，整體區域氣氛較為謹慎。 台股今（11）日早盤在台積電(2330)除息「秒填息」激勵下，一度衝上28,568點再創盤中的歷史新高，但隨著美股期指轉弱、權值股獲利了結賣壓湧現，指數高低震盪584點，終場大跌375.98點、收28,024.75點，跌幅1.32%，成交金額放大至5,188.86億元。台積電收在1,470元、下跌30元，聯發科(2454)重挫65元、鴻海(2317)也走弱，電子三王成為拖累大盤主因；不過盤面上記憶體與BBU概念股仍續吸金，華邦電(2344)在DDR4缺貨題材加持下放量小幅走揚，錸德(2349)、順達(3211)、系統電(5309)等延續強勢表現。而玻纖族群台玻(1802)、富喬(1815)等雖走勢分歧，但成交量熱絡仍為盤面亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 8
記憶體漲翻！ 手機、筆電廠扛不住 不僅漲價還降規
根據TrendForce（集邦科技）最新調查，由於預期2026年第一季記憶體價格將再顯著上漲，全球終端產品面臨艱鉅成本考驗，迫使智慧手機、筆電產業必須上修產品價格、調降規格，銷量展望再度下修已難避免，資源優勢將向少數龍頭品牌高度集中。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台股盤前／Fed三度降息釋鴿聲激勵！台積電今除息5元 台股有望挑戰新高
聯準會（Fed）宣布今年第三度降息1碼至3.5%至3.75%區間，同時暗示未來進一步寬鬆的門檻將更高。儘管如此，主席鮑威爾強調關稅引發的通膨效應屬暫時現象，經濟成長仍具韌性。市場解讀此次政策為「鴿中帶穩」，激勵美股週三（10）日全面走高，道瓊大漲497點、標普500指數漲0.7%逼近歷史新高、那斯達克漲0.33%，費半指數更強彈1.29%，帶動全球投資信心回溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
〈美股盤後〉Fed3度降息 股債齊揚 標普逼近歷史新高
聯準會 (Fed) 今年第三度降息，但同時暗示未來進一步寬鬆的門檻將更高，即便如此，聯準會主席鮑爾認為，關稅帶來的通膨影響被證明是暫時的，經濟將會走強，美股週三 (10 日) 歡欣喜漲，債市同樂高升。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
富邦媒 年營收估再破千億元
雙11檔期大促與普發政策挹注買氣噴發，momo富邦媒（8454）11月合併營收146.8 億元，月增88％、年減5.74％。momo表示，今年電商產業競爭加劇、需求更為分散，使得年增率略有回落，但經營效率與服務品質持續優化，累計前11月營收達994.7億元、年減3.25％，整體營運節奏保持穩健。法人推估全年營收再破千億元無虞。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國際／道瓊創高那指與費半卻收黑！美股漲跌兩樣情 日韓開高走低
聯準會如市場預期宣布降息後，美股週四（11 ）日表現分歧，資金明顯自高估值科技股撤出，轉向可望直接受惠美國經濟擴張的傳產與循環類股，推升道瓊指數強勢改寫歷史新高。道瓊工業指數大漲 646.26 點，漲幅 1.34%，收在 48,704.01 點，創下收盤新高；標普 500 指數上漲 14.32 點或 0.21%，收 6,901 點，同步刷新歷史紀錄。不過科技股承壓，那斯達克指數下跌 60.29 點三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2
鴻海輪值CEO：集團投資高雄逾250億 打造十年AI深耕據點
鴻海（2317）在高雄的布局再度升級，輪值CEO楊秋瑾今日表示，集團此次在高雄捷運Y15聯合開發案投入159億元，加計先前的算力中心、研發中心等投資，高雄累計投資金額已超過250億元。她強調，Y15不只是開發案，更是集團未來十年深耕南台灣的重要起點，將導入高科技、AI 及智慧平台，形塑亞灣成為代表鴻自由時報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
SpaceX估值衝刺1.5兆美元，馬斯克距「兆富豪」門檻只差上市一步
【財訊快報／陳孟朔】市場傳出消息稱，若太空探索公司SpaceX明年以約1.5兆美元估值推進首次公開發行(IPO)，將大幅重塑全球財富版圖，現任全球首富馬斯克(Elon Musk)的身家有機會從約4,606億美元「翻倍再加碼」，逼近1兆美元關卡，成為全球首位「兆富豪」。依富豪排行榜估算，馬斯克目前持有約42% SpaceX股權，一旦公司按1.5兆美元投前估值掛牌，其持股市值將躍升至逾6,250億美元，遠高於目前約1,360億美元的估算水準。報導指出，若以1.5兆美元投前估值計算，馬斯克整體財富規模將上看約9,520億美元，較目前水準增加近4,910億美元，且這還未計入他在其他企業中的龐大持股，包括電動車龍頭特斯拉(Tesla，美股代碼TSLA)以及其他科技與基礎設施相關資產。繼稍早特斯拉股東大會通過規模高達12位數的薪酬方案後，SpaceX若成功上市，將被視為馬斯克邁向「兆富豪」的第二條關鍵跑道。熟悉SpaceX股權結構的人士指出，外界對其估值的推算，多是基於聯邦機構文件與近年融資輪的股權稀釋情況，顯示市場對其衛星網路、發射服務與太空基礎設施長期商業模式抱持高度溢價期待。對投資人而言，S財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
健策、貿聯 法人按讚
台股11日盤中雖刷新歷史高點28568點，然在利多出盡後馬上遇到獲利了結賣壓，甚至向下一度跌破28,000點大關，所幸終場守住整數關卡，以下跌375點至28,024點作收、跌幅1.32％。台股千金高價股中則仍有健策（3653）、貿聯-KY（3665）等個股，不僅獲得法人看好且在盤勢震盪中仍逆勢走揚且收紅。工商時報 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 165
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 120
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 6 小時前 ・ 59
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 75
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 12 小時前 ・ 10
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 16
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 3
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 206