又是佐佐木貴典！日岩手公務員偷拍裙底遭判刑4月 昨再度犯案被活逮送辦

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

北市中山商圈再傳偷拍事件！一名年約20歲、身穿短裙的女子，昨日下午在中山商圈遭男子尾隨，以藏在皮包內的手機偷拍裙底，見義勇為的民眾上前制止，現場壯漢將偷拍男子壓制在地。警方獲報趕到現場，發現該名偷拍男子竟是之前在同一個地點偷拍女子裙底遭逮的日本岩手縣政府農林水產部官員佐佐木貴典，警方檢視他手機，發現還有多張女性私密照，全案移送士林地檢署偵辦。

佐佐木貴典昨日在中山商圈偷拍女子裙底，遭見義勇為的民眾擒抱住。（圖／翻攝畫面）

33歲的佐佐木貴典在今年6月以觀光名義來台獨旅，在捷運中山站搭乘手扶梯時，以GoPro攝影機偷拍女子裙底，當場遭抓包，他當時辯稱因「女子腿部纖細，讓他移不開目光才犯案」，事後他一度遭法院裁定羈押，岩手縣政府當時還召開記者會，2名職員90度鞠躬致歉，並強調會「嚴正處理此事」。一審士林地院審理後，今年7月依無故攝錄他人性影像罪，將佐佐木貴典判刑4個月，得易科罰金。

沒想到他竟不知悔改，昨日下午5點多在大同區南京西路一帶故技重施，將手機藏於皮包內尾隨女子偷拍，當場遭熱心民眾發現並壓制。警方將他帶回派出所並檢視其手機，果然發現被害女子的裙底影像，裡面還有多張其他女性的私密照，懷疑偷拍行為已持續多時，將他移送士林地檢署偵辦，並持續清查受害人。

