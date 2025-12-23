又是你你最爛！《燕雲十六聲》玩家捏出「狗蛋大兵」新隊長，網笑：聲音都出來了

武俠開放世界大作《燕雲十六聲》，除了豐富的戰鬥系統與精美場景吸引目光外，其複雜的「捏臉系統」更成為玩家揮灑創意的舞台。最近在網路上一篇玩家分享的捏臉文引起熱議，有玩家利用遊戲內建的高自由度的捏臉，把台灣經典軍教喜劇電影《狗蛋大兵》中的傳奇人物完美重現在遊戲世界中，超高的相似度笑翻眾多網友：「又是你，你最爛！」

誰說沒有完美的造型呢？（圖源：燕雲十六聲）

Facebook 上有人分享了這一個「神還原」的角色，正是出自電影《狗蛋大兵》，由資深藝人許效舜所飾演的「新隊長」。創作者精準捕捉了該角色標誌性的方正臉型和獨特五官神韻，甚至還臉部妝容的方式模擬出帶著大墨鏡的感覺，將那位號稱「從精神病院逃出來、當兵當到瘋掉」的瘋狂隊長搬進了武俠江湖。由於捏臉成果實在太逼真，遊戲截圖一經曝光，立刻在社群論壇上引爆話題，讓無數影迷瞬間陷入回憶殺。

貼文底下和 PTT 上都迅速湧入大量網友留言，表示光是看這著這張圖片就能聽到聲音，腦海中自動浮現電影裡的經典台詞。留言區瞬間被：「又是你，你最爛！」、「你是愛我還是恨我？」、「稍息之後反攻大陸」、「報告長官 我恨你」、「人家是西點軍校 你是西點麵包啊」等魔性台詞洗版。目前在《燕雲十六聲》的「萬相集」中，玩家也可以直接找到這個造型使用。