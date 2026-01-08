又是你們！2台籍青年疑涉連環詐騙案 遭日警「再逮捕」

即時中心／林耿郁報導

日本山口縣警方，本週以詐欺嫌疑再度逮捕兩名台灣籍少年；理由是2人涉嫌去（2025）年在新潟縣假冒警察及金融機構人員，誘騙80多歲女性將現金置於住家外，隨後取走約800萬日圓現金，之後又到山口縣作案被逮。

騙到日本去？NHK報導，2名遭「再逮捕」的台灣人，分別為19歲自稱大學生，以及18歲自稱無業的台灣青年。

山口縣警方表示，兩人疑與電話詐欺集團共同行動，其中19歲少年擔任所謂的「受け子（收款車手）」，18歲少年負責「回收役（回收與轉運贓款）」。

據警方說法，新潟縣案發生於上（12）月15日。詐團成員致電小千谷市一名80多歲女性，自稱警察及相關單位人員，並以帳戶遭犯罪利用，需要取款調查為由，要求受害者將現金置於住家入口外。

該名女性隨後依指示放置裝有800萬日圓（約160萬新台幣）的紙袋，遭2名台灣青年取走。

警方指出，2名台人在案發5天後，12月20日於山口縣下松市，再以相似手法試圖向另一名80多歲女性取款，但遭縣警方查獲，以詐欺未遂嫌疑逮捕。

後續偵辦中發現，2人亦涉入遠在關東的新潟詐欺案，因而再次逮捕。

警方目前未公布2人是否認罪，理由是避免影響偵查；日本警方研判案件可能涉及更大規模詐欺集團，正持續深入調查中。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

