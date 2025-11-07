即時中心／林耿郁報導

日本岩手縣政府職員佐佐木貴法，今（2025）年6月間因在台北捷運中山站偷拍女子裙底遭逮，交保後仍滯留台灣；沒想到他昨（7）天又再次犯案，當場遭民眾壓制並報警。警方檢查其手機後發現，不僅拍下當事人裙底影像，竟還有大量其他不明女子被偷拍畫面。

「攝」狼是你？據警方資訊，昨天下午5時13分，33歲的佐佐木身穿黑衣，出現在台北市南京西路、中山捷運站附近。

他將目標鎖定一名年約20歲、穿短裙使用手機行走的女子；他將手機藏在背包內並靠近拍攝，行跡可疑。附近民眾察覺後上前制止，雙方爆發拉扯，最後由見義勇為的路人將他壓制在地並高喊報警。

廣告 廣告

警方到場後發現，犯嫌竟是6月間同地區犯案、遭關押39天的日本籍男子佐佐木貴法。

當時佐佐木使用GoPro，在捷運中山站手扶梯偷拍25歲短裙女子，現場遭逮，經起訴後獲准交保，但並未返回日本，而是繼續滯留台灣。

警方這次檢視犯嫌手機時，除確認有昨天被害人的裙底影像外，還發現相簿內儲存「大量」疑似來自不同地點的女性裙底偷拍照。

警方認為，他犯案可能不只兩次；後續將進一步比對影像與監視器，追查更多犯案情況。

屢「犯」屢戰

佐佐木原為日本岩手縣政府農林水產部公務員，具碩士學歷，今年6月初來台旅遊並稱參訪農業發展。

但6月8日返國前，他在北捷中山站手扶梯，偷拍女子裙底，當場遭捕；消息傳回日本，岩手縣政府兩度公開鞠躬致歉，表明將視結果懲處。

被關押39天後，士林地檢署於7月中旬，依妨害性隱私罪起訴佐佐木，7月25日案件移往士林地方法院審理。不料前案尚未審結，他又因再犯而遭逮，引發台日社會關注。

《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

廣告 廣告

原文出處：快新聞／又是你！北捷二度偷拍裙底風光 日岩手縣公務員佐佐木再遭逮

更多民視新聞報導

殯儀館變態拿平板伸女廁所門縫偷拍！人妻嚇到尖叫 丈夫當場制伏

男友「偷拍私密片」拒刪 慘遭她「痛毆復仇」！

女子約戰3男「多人運動」！遭偷拔套又被偷拍 2男起訴1人卻沒事

