又是你! 台中6旬男酒醉騎鐵馬 5度拒測遭開罰

古有三國關羽騎赤免馬，過五關斬六將，驍勇善戰，今日台中有65歲的魏姓男子，5度酒後騎鐵馬，學不乖，結果是全部遭舉發，而且5次違規行為，都栽在同一名警察手中，屢勸不聽，還拒測，累計罰鍰高達新臺幣2萬4，000元。

人行道不是鐵馬道，警察攔下阿伯勸告，一攔不得了，滿身飄散酒的味道！阿伯自認喝的不是酒，過沒幾天，警察又在路上遇上阿伯馬路上騎腳踏車，有點搖晃，一攔下怎麼又是你？





65歲的魏姓男子有飲用俗稱「阿達」含酒精飲料的習慣 酒後騎腳踏車還拒測遭開罰（圖／警方提供）

台中市北屯區65歲的魏姓男子有飲用俗稱「阿達」含酒精飲料的習慣，就這麼巧，都讓同一名員警巡邏時巧遇他騎車上道，接連一次兩次三四次，累積到第五次。人家關公是騎赤兔馬過五關斬六將，阿伯是接連五次酒駕騎鐵馬，都拒絕酒測，拒測一次開罰4800元，累積罰鍰高達新臺幣2萬4，000元。





阿伯是接連五次酒駕騎鐵馬都拒絕酒測 累積罰鍰高達新臺幣2萬4，000元（圖／翻攝畫面）









警方提醒，酒後騎乘腳踏車沒刑責但有罰責，違反道交通條例可處新臺幣1，200元以上2，400元以下罰鍰，若拒測，則會處新臺幣4，800元罰鍰，阿伯啊，都五度五關了，賣擱拎啊。





台中第五警分局文昌副所長黃郁心呼籲：酒後不騎車（圖／翻攝畫面）









《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

