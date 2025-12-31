又是你？台南跨年晚會鄭方形再鬧事 維安警力秒出動

即時中心／徐子為報導



台南好YOUNG跨年晚會今（31）晚吸引廣大人潮，不過，Youtuber鄭方形又再次現身鬧事，所幸維安警力立即介入，穩定現場秩序。台南市府表示，鄭男於社群平台預告將「再次」前往跨年晚會現場，鑒於日前北捷隨機傷人事件引發社會高度關注公共安全，南市府已強化跨年活動相關維安部署，鄭男鬧事現場未造成公共安全危害。





台南市府指出，鄭男近期於網路發布之影音內容，多與既有之行政調查及司法判決結果不符，易導致民眾誤解。此外，鄭男姓民眾多次前往市府教育局、社會局，對第一線公務人員造成騷擾、羞辱及工作干擾。



市府強調，尊重言論自由，但一切行為仍須以遵守法律、維護公共安全與社會秩序為前提。針對鄭男影響社會秩序、影響公務運作，以及散布不實訊息之行為，將依法蒐證處置。





