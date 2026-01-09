又是你！新黨幹部游智彬鬧場質問石平 慘被架出去還被民眾圍毆

即時中心／徐子為、黃彥翔報導

日前遭中國外交部禁止入境的日本參議員石平，6日上午搭乘日本航空JL0097班機抵達台北松山機場，展開為期四天的訪台行程。今天是最後一天，上午拜訪立法院後，下午出席研討會，未料途中，新黨副秘書長游智彬竟突然衝進會場，手舉「漢奸」看板，問石平「釣魚台是中國還是日本的」，被架出去，還有民眾追出來揍他，游智彬當場倒地，並揚言提告。

石平今下午與學者余茂春、明居正、楊海英，以及立委沈伯洋共同出席印太戰略智庫2026首場研討會「應該如何與中國打交道？」

不料，下午2時55分左右，正輪到沈伯洋在台上發言時，游智彬竟突然竄進會場，並衝到會場前方，手舉「漢奸」看板，大聲質問石平「釣魚台是中國還是日本的？」保全馬上介入架出去，還有2名民眾追出來揍他，游智彬當場倒地，並揚言提告。





游智彬鬧場被架出會場，2名民眾追出來揍他，游智彬當場倒地，並揚言提告。（圖／民視新聞）





