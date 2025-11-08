又是你！日本岩手縣公務員又偷拍 後方熱心民眾發現勾脖壓制報警逮
社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導
日本岩手縣一名公務員，今年六月來台旅遊時，才因涉嫌偷拍女子裙底被判刑，還被限制住居並且出境出海八個月，沒想到前天（禮拜四）他又在捷運中山站附近，再度偷拍女子裙底，當場被熱心民眾發現壓制！
騎樓下人潮滿滿，一名穿著火辣的女子，一邊走路、一邊滑手機。這時後方，一名男子左手拿著手機偷偷靠近，往女子裙底靠近進行偷拍，後方的壯漢發現，立刻勾住男子的脖子阻止，並通知女子，妳被偷拍了！
又是你！日本岩手縣公務員又偷拍 後方熱心民眾發現勾脖壓制報警逮。（圖／民視新聞）
熱心民眾：「我就發現他手上拿一個包包，然後他的包包提的特別高，他的包包前面塞著一支手機，我就先抓住他然後抓住他的手，就跟那個女生說她被偷拍了，手機裡面有錄影這樣子。」
事發在6號下午五點多，台北中山捷運站旁，警方到場，發現男子，用包包遮擋手機進行偷拍，一查還發現，這名男子居然就是五個月前，在中山捷運站內偷拍女子裙底風光的，日本岩手縣公務員佐佐木！
日本媒體報導（2025.06）：「岩手縣一名公務員男子，在台灣旅遊期間，因偷拍女性裙底被逮捕一事已被揭發，岩手縣政府對此表示道歉。」
又是你！日本岩手縣公務員又偷拍 後方熱心民眾發現勾脖壓制報警逮。（圖／民視新聞）
31歲的佐佐木，是日本岩手縣水產部官員，六月初來台灣旅遊，因為偷拍被收押，7/22以12萬元交保，並限制住居出境出海八個月，在7/29判刑四個月。但佐佐木還是沒能限制他想偷拍的歹念！事隔四個月再度被抓到偷拍！手機內滿滿的都是女性裙底風光！
記者vs.日本岩手縣公務員佐佐木貴法：「為什麼已經被判刑了還要再犯案。」
被問到為什麼又要偷拍？佐佐木頭低到不能再低，在台期間倒底犯下多少偷拍案？都是警方接下來要清查的重點。
原文出處：又是你！日本岩手縣公務員又偷拍 後方熱心民眾發現勾脖壓制報警逮
