近日台北西門町出現頭痛人物！有一名法國籍男子喝醉後，不斷干擾街頭藝人表演，一下子對人吐菸，一下子鬼吼鬼叫，甚至還企圖拿走打賞箱，而且幾天前，這名老外也在西門町的一間髮廊，染了2700元的霸王頭，不付錢就算了，還一度把老闆娘拉到店外，作勢攻擊。

身穿紅色上衣的外國籍男子，在廣場中央手舞足蹈，沉浸在自己的世界裡，但卻沒有人敢靠近他，因為這名老外，渾身散發濃濃酒氣，還不斷騷擾街頭藝人。當事街頭藝人：「一開始就看到這個人是有點醉醺醺的，表演到一半他就開始頻繁的衝進來，臉貼著我的臉很近的吹氣，然後或是身體貼著我。」員警vs.鬧事外籍男子：「OKOK，I GO，I GO。I Promise。拿著。」看到警察來了，外籍男子馬上龜縮，不斷求饒，但還是被員警拉起來帶離現場，回到派出所後，一副配合模樣，和不久前囂張大鬧，判若兩人。

又是你！法籍男子大鬧西門町 吐煙騷擾街頭藝人、企圖拿打賞箱（圖／民視新聞）員警vs.鬧事外籍男子：「Sit Down。OK。」台北西門町商圈，4號晚間6點多這名法國籍男子，喝醉後不斷干擾街頭藝人表演，一下子對人吐菸，一下又變出口琴製造噪音，甚至還企圖拿走打賞箱。當事街頭藝人：「後來他就把他的手伸到我的打賞箱，我的錢箱裡面然後抓進，好像有抓錢，但是他就喔我沒有抓錢啊，然後手就攤開這樣，我沒有抓你的錢啊。」而且這名老外早就不是第一次鬧事，幾天前他才在理髮廳染了一顆2700元的頭，卻不付錢，不僅拿菸蒂燙客人，還把老闆娘拉出店外，作勢用棍子攻擊，沒想到這回又大鬧西門町。

又是你！法籍男子大鬧西門町 吐煙騷擾街頭藝人、企圖拿打賞箱（圖／民視新聞）西門町派出所副所長柯志宏：「警方到場時未發現糾紛行為，故先將該名男子帶往機動派出所，待男子情緒穩定後使讓其離去。」外籍男子頻頻做出脫序行為，惹出事端，早已是西門町的頭痛人物。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

