又是你！義警控小黃逼車 又見運將撞行人

宜蘭一名義警在短短兩個月內，兩度遇到同一位計程車司機的危險駕駛行為，引發社會關注。今年8月，該義警騎車時遭遇小黃司機緊貼車尾、闖紅燈超車，甚至在馬路上對嗆；令人意外的是，10月4日晚間9點多，這名義警又在中山路二段目睹同一位計程車司機撞上行人，導致對方多處擦傷送醫。這連續兩起事件引發對職業駕駛安全意識的質疑，不僅危及路人安全，也使乘客暴露於危險中。

事件始於今年8月，當時這名姓張的義警與女友騎車行駛在宜蘭市大馬路上，發現後方有一輛小黃計程車緊貼車尾。張先生表示，當時他們原本打算左轉，女友提醒他後方計程車靠得非常近。隨後該計程車竟然闖紅燈，從他們旁邊超車而過，差點造成碰撞。張先生當下十分氣憤，大聲斥責對方，沒想到計程車司機竟迴轉回來與他對嗆。張先生強調，作為一名職業駕駛，這種駕車方式令人難以接受。

令張先生始料未及的是，10月4日晚間9點多，他在中山路二段看見一起車禍，身為義警的他上前協助，驚訝地發現肇事者正是兩個月前遇到的同一位計程車司機。事故發生時，該計程車準備左轉，經過斑馬線時似乎沒有注意到有行人，直接將對方撞倒，導致行人全身多處擦傷，被送往醫院治療。

張先生對此感到憂心忡忡，他表示女友也擔心這名司機在這次事故後仍會維持相同的危險駕駛習慣繼續營業。值得注意的是，經查證，這名計程車司機的營業登記狀況完全正常，過去一年內也沒有任何交通違規被開罰的紀錄。然而，同一名義警在短時間內兩度遇到這名司機的危險駕駛行為，不禁讓人質疑其駕駛習慣是否確實存在安全隱憂，也引發社會對職業駕駛安全意識的討論。

