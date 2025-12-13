又是你！行動電源自燃釀機艙冒煙、網驚呼「第一次離死亡這麼近」 泰亞航證實了

即時中心／徐子為報導



有民眾今（13）天於社群平台發文稱，在搭機前往日本札幌途中，機艙內突然冒煙，疑為乘客攜帶的行動電源自燃。對此，泰國亞洲航空證實此事，並表示該乘客受輕微燙傷，航班依原定時程正常抵達。





有民眾今在社群平台Threads上發文並附影片，今上午泰亞航班機赴札幌新千歲機場，疑遇到行動電源自燃，讓他驚嘆「在飛機上遇到失火的機率是多少，第一次覺得離死亡這麼近」，並疑議因此讓航班延誤30分鐘抵達。

對此，媒體《中央社》引述泰亞航說法，證實該事件發生於今上午從桃園機場起飛前往札幌的FD242航班，該事發生於飛行途中，經評估，確認未影響飛航安全，班機依原定時程正常抵達目的地。

泰亞航呼籲民眾，應購買合格的行動電源外，也提到該名攜帶行動電源的旅客輕微燙傷，班機抵達後經地面人員確認，並欲協助其送醫，但旅客選擇繼續行程。

