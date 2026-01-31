又是假中獎通知！DJ歐馬克慘遭發票詐騙 「3分鐘內」被盜刷數萬

娛樂中心／程正邦報導

統一發票 2025 年 11-12 月期中獎號碼出爐，不少民眾正忙著對獎，卻有詐騙集團看準這波「領獎心理」設下圈套。知名廣播 DJ、主持人歐馬克日前在社群平台發文揭露，自己因一時大意點進假冒的「電子發票中獎通知」，短短 3 分鐘內信用卡就被盜刷數萬元，他以親身慘痛經歷呼籲大眾：「警覺心一旦掉下來，辛苦錢瞬間就飛了。」

DJ歐馬克公開收到momo購物假發票中獎通知，許多網友表示也收過一樣的信件。（圖／歐馬克臉書）

逼真官網誘騙 OTP 瑞典克朗扣款揭穿騙局

歐馬克於 29 日深夜在臉書分享，他在電子信箱收到一封標題為「電子發票中獎通知」的郵件，點擊內文連結後，跳出的網頁視覺與財政部「電子發票整合服務平台」如出一轍。在誤信為官方網頁的情況下，他依序輸入了帳號密碼，並依照畫面指示進行「交易及綁卡驗證」。

假的財政部「電子發票整合服務平台」跟官網如出一轍，讓人無法分辨。（圖／歐馬克臉書）

隨後，詐騙網站要求輸入簡訊一次性密碼（OTP）。歐馬克完成驗證後，手機隨即接獲銀行扣款通知，但他驚訝地發現，刷卡幣別竟然是「瑞典克朗」，換算台幣高達數萬元。他這才猛然驚覺受騙，第一時間聯繫銀行凍結卡片，並準備前往警局完成報案程序。

DJ歐馬克輸入完驗證碼後，信用卡隨即遭到多筆盜刷。（圖／歐馬克臉書）

回頭看滿是漏洞！受害者自省「三點警訊」

冷靜下來後，歐馬克分析這場騙局其實漏洞百出，但在追求「領獎過關」的當下，大腦卻容易產生「腦霧」而忽視細節：

1. 異常的驗證程序： 系統最初給出的 4 位數驗證碼無法通過，他竟聽信詐騙網頁指示在前方補上「00」湊齊 6 位數，沒想到居然驗證成功。

2. 不穩定的網頁品質： 假網站操作過程常出現卡頓或不明跳轉，這通常是釣魚網站伺服器不穩的徵兆。

3. 不明的寄件來源： 雖然顯示名稱是官方單位，但點開電子郵件詳細資訊，寄件地址往往是一串混亂的英數組合。

詐騙又來了？郵件偽裝雲端發票整合，財政部強調不會寄mail通知、要求輸入信用卡資料。（圖／翻攝自財政部臉書）

專家提醒：官方中獎通知「絕不會」要求綁卡驗證

刑事警察局與財政部曾多次宣導，真正的電子發票中獎通知，若已設定自動匯款，獎金會直接撥入帳戶；若未設定，則需至超商多媒體機（如 IBON、FamiPort）列印中獎發票，官方絕對不會透過電郵連結要求輸入信用卡資訊或進行 OTP 驗證。

歐馬克感嘆，整個受騙過程不到三分鐘，即便過程中曾有多次「清醒時刻」，但因心急想完成領獎程序而錯失防備。他提醒，詐騙網站若第一次盜刷成功，還會不斷要求重複認證以連續扣款，民眾若發現幣別異常或要求輸入卡號，請務必立即中斷操作。

