又是假投資詐騙 內湖警與銀行聯手成功阻詐百萬

圖說：臺北市內湖分局內湖派出所警員莊若笙、簡志樫。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市內湖分局內湖派出所於日前接獲富邦銀行內湖分行報案稱有民眾欲臨櫃提款，惟疑似遭詐騙，遂通知警方前往了解並關懷提問。

經內湖派出所警員莊若笙、簡志樫到場瞭解案情，林姓婦人欲提款300萬元，行員向其提問現金用途時卻支吾其詞，警方詢問林女提領緣由，其表示要用來購買金條做投資，經警方耐心詢問突破心防，林女坦承今年6月中旬使用通訊軟體Line加入一暱稱「造市商交易顧問-游○辰」為好友，對方要求林女提供身分證正反面實名認證以開立帳戶進行儲金投資，林婦購買黃金即預計與對方指派的人面交入金，警方隨即向林婦進行勸導，告知此為「投資詐騙」常用手法，係利用購買黃金等理由規避銀行及警方關懷提問，情況明顯可疑，成功攔阻讓林婦免於鉅額財物損失。

內湖分局與轄內金融機構聯手阻詐，114年迄今攔阻新臺幣1億3,853餘萬元，內湖分局呼籲，詐騙案例層出不窮，詐騙集團最常用的方式，就是「假親友」、「假檢警」、「假交友」及「假投資」，若接獲不明來電、訊息要求匯款、提供個資甚至是交付提款卡及密碼，應提高警覺。若有疑問，可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。