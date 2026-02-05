【又是傑寶】柯文哲稱「想多了解羅傑是誰」？網友勸：阿北你也要跳進這個局哦



台灣政治人物柯文哲時常在社群上與網友討論時事議題，但學識淵博的他也有不清楚的問題？他居然表示近期會好好研究「羅傑」是什麼，此番言論一出被許多網友勸退：「阿北你也要跳入這個局喔」。

實況主羅傑因人氣火紅吸引大批粉絲，但也因此遇上一些紛擾、無妄之災，不僅在 Threads 上被網友揚言提告，近期更是收到了妨礙名譽的通知信，於是許多網友也奉勸柯文哲不要去接近、了解這個人，並開玩笑的表示：「檢舉就好」。

而這次的起因也是在 Threads 平台上，一位名叫 baopee87 、自稱好傑寶的網友以「私密處醫療自主權」問題向台灣各界人士陳情未果，但這次真的遇到願意處理的人，對此柯文哲回應：「年輕人大家早點睡，晚安。明天再來研究看看什麼是羅傑哏」。

（來源：網友製作梗圖）

但由於原因過於奇特，也有人認為這是反串，但只能說這整齣事件是在實在是太鬧了，而昨晚羅傑實況台已湧入大量粉絲詢問：「柯主席說想要認識你」，對此一頭霧水的他本人只能無奈回應：「又發生什麼事啦、這到底什麼東西啦」。