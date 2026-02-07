又是分心釀禍！白色轎車擦撞「騰空翻滾1.5圈」 嚇壞後方駕駛

謝姓男子駕駛白色租賃車，在北市新生北路二段發生翻覆，警消到場將受困的謝男救出。（翻攝畫面）

台北市中山區昨（6日）深夜發生轎車翻覆的事件，謝姓男子駕駛的白色租賃車行經新生北路二段與民權東路二段口，疑似操作導航系統分心，車輛突然擦撞內側車道分隔島，接著翻滾一圈半，橫躺至外側車道。警消獲報到場，救出受困駕駛，所幸意識清楚，經實施酒測，酒測值為0，由救護人員送醫治療。

這起交通事故發生在昨日深夜22時57分，根據曝光的監視器畫面，一名謝姓男子駕駛白色租賃車沿新生北路2段由南往北行駛於內側車道，在民權東路二段口前，車輛突然擦撞左側分隔島，導致車子往右側翻滾一圈半，後方駕駛嚇得緊急煞車，白色租賃車最後橫躺在外側車道斑馬線上才停止。

中山分局民權一派出所獲報後，與消防隊趕往處理，將受困車內的謝姓駕駛救出，謝男意識清楚，警方對他實施酒測，酒測值為0，後續由救護人員協送送醫治療。

白色租賃車擦撞後翻滾一圈半，橫躺在外側車道的班馬線上。（翻攝畫面）

據了解，謝姓男子疑似操作導航系統分心，未注意前方路況釀禍，不過，詳細的事故原因，警方還要深入調查。

