又是助理費！桃園三連霸議員游吾和涉貪356萬 桃檢今偵結起訴

民進黨三連霸桃園市議員游吾和涉嫌虛報議員助理費，今（2025）年8月間遭檢調搜索，並向法院聲請羈押游吾和、二女兒獲准。桃檢今（18）日偵結，認定游吾和與其女兒涉犯《貪污治罪條例》利用職務詐領財物罪，以及《刑法》使公務員登載不實等罪嫌而起訴，並向法院聲請沒收犯罪所得356萬1486元。





桃園地檢署襄閱黃榮德透過自錄影片表示，本署檢察官偵辦桃園市游姓議員於擔任第1屆至第3屆市議員期間，利用親友虛報人頭助理、詐領助理補助費，業經檢察官偵結，認被告涉犯《貪污治罪條例》利用職務詐領財物罪及《刑法》使公務員登載不實等罪嫌，於今日提起公訴，並向法院聲請沒收犯罪所得356萬餘元。

桃園地檢署襄閱黃榮德。（圖／民視新聞翻攝）

桃檢透過起訴書指出，被告游吾和自2014年12月25日起，擔任桃園市議會第1屆至第3屆議員迄今，明知助理補助費並非議員薪資之一部分，亦非對於議員個人之實質補貼，竟與擔任其公費助理之二女兒、三女兒，共同基於利用職務機會詐取財物及使公務員登載不實之犯意聯絡，詐領、浮報議員助理補助費。

桃檢說明，由未擔任議員公費助理之另外3名游姓被告，配合提供身分證件、銀行帳戶存摺、印章，供二女兒製作內容不實之「聘書」、「桃園市議會議員自聘公費助理遴聘異動表」等文件後，向桃園市議會將3人虛偽申報為公費助理，待3人之薪資款項匯入帳戶後，游吾和再指示二女兒將薪資全數領出，並由三女兒保管該費用，用以支付服務處之各項開銷及游吾和之私人花費。

另，三女兒於前（2023）年6至7月間，並未從事議員助理工作及領取公費助理薪資，渠等亦以上開方式虛報為議員助理而詐領助理補助費。

檢方進一步指出，另有三名分別為鄭姓、林姓、游姓被告是 游吾和聘僱的公費助理，將帳戶存摺、印章交予二女兒保管，並在薪資欄為空白之聘書簽名後，二女兒再依游吾和指示於該等聘書填載不實高報薪資，製作內容不實之「聘書」、「桃園市議會議員自聘公費助理遴聘異動表」，並持以向桃園市議會申報助理補助費。

待3人薪資款項匯入帳戶後，二女兒及三女兒再將薪資全數領出，除支付鄭姓被告等人之公費助理薪資外，所剩溢領的助理補助費則用以支付其他私聘助理薪資。

桃檢檢察官獲悉情資後，隨即指揮專案小組深入追查，比對相關金流證據，於今（2025）年8月4日持搜索票搜索被告游吾和位於桃園市大園區之服務處及住處，並向法院聲請羈押游吾和、二女兒獲准。

全案經檢察官偵辦發現，游吾和擔任桃園市議員期間，詐領之助理補助費達356萬1486元，檢察官遂向法院聲請將上開犯罪所得全數沒收，並請求法院審酌以達澈底剝奪被告犯罪所得之目的。

檢方痛批，民意代表領有國家所給予優渥之薪資，本應恪遵法令，依據專業恪盡行使監督政府之職權，守法循矩謀求公益，助理補助費之申報更應遵守法令，任何不實申報補助費之行為，皆會影響人民對於民意代表之信賴，戕害公眾信任，桃檢對於此類案件會持續積極查辦，以維護我國民主政治之廉潔。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

