又是印度！女護理師飯店找人敲錯門 竟遭3男拖入性侵

印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）發生一起駭人性侵案。一名30歲女護理師在火車站附近的飯店探訪友人時，誤敲錯房門後竟遭3名男子集體性侵，警方已於案發後逮捕全數嫌犯。

受害女子在飯店敲錯房門竟慘遭三名男子性侵。（示意圖／unsplash）

根據《印度時報》報導，案發時間為本月17日晚間11時至隔日凌晨3時之間，受害女子在當地一間私人醫院擔任護理師，是家中主要經濟支柱，丈夫先前失業、近期才開始工作，兩人育有一名嬰兒。因面臨經濟困難，她向居住在賈爾納縣博卡丹地區的友人求助，對方答應協助並約她在飯店見面。

受害者當晚曾走出飯店接聽電話，返回時誤上二樓並敲了205號房的門，正確房號應為105號房。房內3名男子當時正在飲酒，受害者詢問友人是否在內，對方表示不在此處。就在她轉身準備離開時，其中一名嫌犯謊稱她的友人在房內，並將她拖進房間。

警方表示，嫌犯鎖上房門後強迫受害者飲酒，隨後對她實施性侵。凌晨3時至4時之間，受害者設法打開房門逃出並呼救，隨即前往維丹特納加爾警察局報案。

警方於18日逮捕3名嫌犯，分別為27歲的拉索德（Ghanshyam Rathod）、25歲的查萬（Rishikesh Chavan）及25歲的拉索德（Kiran Rathod）。兩名拉索德為銀行催收人員，查萬則是企管碩士班學生，3人已被羈押4日。

維丹特納加爾警察局督察亞達夫（Pravina Yadav）表示，嫌犯犯案後立即逃逸，警方根據技術情報和當地線索，在接獲報案後3小時內追查到3人下落。她指出，初步調查顯示3名嫌犯為朋友關係，當晚聚集在飯店房間內飲酒，受害者誤闖後，他們利用此情況犯下罪行。

警方已依印度刑法典相關條文，以集體性侵、非法監禁及刑事恐嚇等罪名提起訴訟。

