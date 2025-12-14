又是台南撒錢哥？ 宮廟發愛心便當驚見「20萬」引騷動

台南中西區有宮廟與便當業者合作發放愛心便當，但隊伍中卻有人發現地板上有厚厚一大疊鈔票，引起騷動，甚至有目擊民眾指控，這錢是日前把600萬元鈔票曬在大街上的「台南撒錢哥」所放。警方獲報到場，先將錢帶回派出所，目前只希望遺留千元大鈔的失主，盡早現身領走。

14號早上11點多，祀典大天后宮與業者合作發放愛心便當，卻有人把一疊千元大鈔，直接放在地上。對此，廟方也立即報警處理，警方獲報到場後與廟方清點總計，發現這疊鈔票共有20萬元。

警方清點後發現這疊鈔票共有20萬。圖／台視新聞

只是地上突然有大筆紙鈔，讓不少人懷疑是不是詐騙，還有目擊民眾指控，放錢的人疑似是日前曾把600萬元鈔票曬在大街上，還在超市丟下400多萬現金的台南撒錢哥。

有目擊民眾表示，這筆錢疑似是台南撒錢哥所放。圖／台視新聞（資料畫面）

這錢到底是誰遺留的，還有待警方調查釐清，畢竟20萬元現金，不是筆小數目，卻沒人立即去派出所領取，實在詭異。

