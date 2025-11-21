又是台泥！蘇澳廠半夜高樓起火 駭人畫面曝光了
即時中心／陳治甬、林耿郁報導
台泥宜蘭蘇澳廠今（21）天凌晨發生火警，廠區內一組高達十層樓的機器傳送帶不明原因起火，並延燒至一旁堆置木屑；消防單位接獲通報後立即大舉出動灌救，於清晨4點多撲滅火勢；不過直到天亮，廠外仍能聞到煙味，也有消防車輛持續鳴笛衝入廠區。
暗夜惡火！據宜蘭縣消防局資訊，這起台泥火警於凌晨1時48分，由廠區保全撥打119通報，稱廠內輸送帶起火；消防局立即集結多個分隊，共14輛消防車、31名消防人員、33名義消到場灌救。
到場後發現起火點位於輸送帶上方，無人員受困；但因輸送帶的位置介於再生粒料儲存倉、預熱機建築物之間，且高度達十層樓，消防人員只能艱難佈下水線，再以雲梯車從高處噴水、結合地面水線共同壓制火勢。
起火點在廠區上方。（圖／民視新聞）
凌晨3時，消防局回報火勢獲得控制；4時6分火勢完全撲滅，現場人員持續對木料進行殘火處理，初估燃燒面積約50平方公尺。
不過直到天亮，廠外仍能聞到濃濃煙味，也有消防指揮車高速鳴笛駛入廠區；是否仍有新狀況，仍待相關單位說明。
天亮後仍有消防指揮車趕往廠內。（圖／民視新聞）
台泥回應，本次事故無造成任何人員傷亡。由於該廠已自11月7日起進行大修，全廠處於停窯狀態，並未進行生產作業，初步研判火災應為承包商施工引起。
後續除全力配合消防單位調查外，台泥工務部與職安單位也將進駐現場展開調查，以釐清確切起火原因，並加速完成設備修復與評估。
由於台泥旗下子公司三元能源，7月14日才發生火災事故，造成嚴重損失；本次台泥再度失火，引發各界高度關注。
原文出處：快新聞／又是台泥！蘇澳廠半夜高樓起火 駭人畫面曝光了
