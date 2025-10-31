又是司法迫害？許宇甄涉偽造連署遭起訴 怒嗆屏檢「政治辦案」

即時中心／高睿鴻報導

先前「全國立委大罷免」期間，國內爆出多樁偽造連署案，檢方抓包大量國民黨工參與其中、且背後疑似有「高層人士」指使。針對罷免山地原住民立委伍麗華等案，檢方偵結後，決定起訴藍委許宇甄、盧縣一、國民黨組發會副主委黃碧雲等9人，引發外界熱議。對此，身兼組發會主委的許宇甄稍早發表聲明，表示無法接受屏東地檢署起訴她，並宣稱，檢方「自始至終未提出我有指示、參與違法行為的具體證據」。

關於伍麗華案，屏東地檢署當時指揮屏東縣調站，搜索花蓮、台東、南投、桃園等地的國民黨黨部；另也查扣相關證物。歷經調查後，檢方偵結起訴，判，許宇甄、黃碧雲、盧縣一等9人，涉嫌違反《個人資料保護法》之非法利用個人資料、行使偽造私文書罪嫌、公職人員選舉罷免法之利用他人個人資料偽造提議等罪嫌。

對此，許宇甄回應說：「針對屏東地檢署今日起訴我之案件，我嚴正表達無法接受」。她進一步表示，整起偵辦過程中，檢調僅傳訊她開過一次偵查庭；且自始至終，並未提出任何她有「指示、參與」違法行為的具體證據。許宇甄進一步宣稱，當天檢察官短暫偵訊後，自己便獲得無保請回。所以她認為，如今是因為其他黨工羈押期間即將屆滿，屏檢才會在今（31）天倉促地對她提起公訴；更也批評說，「明顯有奉命起訴之嫌疑，並違反無罪推定原則，令人遺憾」。

她繼續宣稱，自己深信正心無邪；司法應當以事實為依歸，不該被政治所操弄。許宇甄認為，屏檢的起訴明顯帶有政治意圖，所以她有信心，自己的清白終將在法庭上獲得證明，「法院必會公正審理，還原真相，給社會一個明確的交代」。

許宇甄也說：「身為民意代表，我將繼續堅守崗位，捍衛正義、關懷民生，不因抹黑與打壓而退縮，持續為人民發聲」。

