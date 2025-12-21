又是呂政儒 小胖洪志善找到使用說明書 男模呂政儒兩天奔戰53分鐘

40歲老將呂政儒的使用說明書奏效，成功開發出單場18分，幫助國王隊二連勝。 (潘安彥攝影)

聖誕節周末主場，國王隊喜迎二連勝，球迷又重展笑顏。 (潘安彥攝影)

聖誕節周末主場，國王隊喜迎二連勝，球迷又重展笑顏。 (潘安彥攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】還有4個月就滿40歲的呂政儒，今天又打出生涯罕見的職籃佳作，他連續兩天在背靠背比賽中打出超級鐵人意志和績效，今天登場32分鐘27秒，比昨天還多打了約12分鐘，不僅是得分從11分增至全隊最高的18分，還以先發之姿貼身防守中信特攻隊的謝亞軒，逼謝亞軒全場僅得2分(11投1中)，國王隊得以在最多落後16分的劣勢下，最終在末節三分鐘以85比78逆轉反超取勝，呂政儒在連續兩天周末硬仗奔馳53分鐘，兩度刷新他在職籃與國王隊得分新高，幫助再興中學學長小胖洪志善的總教練戰績連添兩勝。

廣告 廣告

身高194公分的呂政儒，已經在職籃領域混跡21年，SBL時期是先加盟新浪隊，後來被裕隆隊網羅，一直扮演裕隆隊射手，也是10年國手生涯的高砲塔，但自2021年轉戰PLG的高雄鋼鐵人之後，連續兩季都乏善可陳，上季轉戰TPBL的新北國王隊也是處於半退休的邊緣位置，上季平均上場13分鐘，績效是平均3.8分，但本季林書豪無預警退休離隊後，國王隊先是開革美籍總教練約翰，接著再讓老將洪志善代理球隊總教練，洪志善深知呂政儒的場上功能，昨天給他20分鐘的替補時間拿下11分，今天轉任先發(取代蘇士軒)，彌補射手杰倫缺陣的火力空窗，結果老呂果然打出三分球8投4中(50%)，兩分球3投2中(67%)，以及罰球2次全中(100%)的出色績效。

昨天國王隊幹掉TPBL領頭羊桃園雲豹隊是打火力戰，兩隊合力創下228分的旺盛火力紀錄，今天國王隊逆轉中信特攻隊則是一場標準防守戰，兩隊合得163分，足足比昨天少了65分，但內容更是精彩，個性頑皮的國王隊美籍雙塔奧帝、沃許本都得分上雙，另一洋將傑登13分14籃板，包括罰球8中7，也打來中規中矩，企圖心非常旺盛。

中信特攻隊洋將仍然是飛馬三劍客為主菜，19號馬可26分17籃板球表現最優，但命中率降至36.8%，內馬18分9籃板，也是命中率低至36.8%，加上阿巴西9分、謝亞軒2分都難以填平國王隊40歲老將呂政儒帶給特攻隊的重傷害。不過，特攻隊老將林韋翰有11分包括3個三分球和4助攻，與國王隊後衛林書緯的10分5助攻仍然提供了球迷很好的觀賞價值。

TPBL聯盟得分王杰倫(右)輪休，呂政儒爆量演出，搭配奧帝(左)付出，小胖洪志善教練成功獲得主場連勝。 (潘安彥攝影)

TPBL聯盟得分王杰倫(右)輪休，呂政儒爆量演出，搭配奧帝(左)付出，小胖洪志善教練成功獲得主場連勝。 (潘安彥攝影)