又是喪屍毒！毒駕男闖紅燈撞死騎士驚悚瞬間曝光

記者莊淇鈞／新北報導

朱男毒駕開車闖紅燈撞上曹男的機車瞬間。（圖／翻攝畫面）

新北市汐止區大同路一段與民權街口，今年（2025年）8月5日下午，發生1起毒駕造成的死亡車禍！1名朱姓男子在家接連吸食安非他命、喪屍毒煙彈（依托咪酯）後還無照開車上路，行經該路口時闖紅燈左轉，當場猛力撞飛對向車道的騎士曹姓男子，導致曹男顱內出血、全身多處骨折、多重器官破裂，經送醫搶救傷重不治身亡。士林地檢署日前依毒駕致死罪將朱男起訴，而事發當時的監視器畫面稍早前曝光。

車禍事故現場。（圖／翻攝畫面）

根據畫面顯示，當時汐止地區正下著大雨，朱男毒駕開著車上路，沿途行經大同路一段準備左轉民權街口，朱男緩慢減速切入內側車道，騎士曹男則行駛在對向最外側車道，下一秒朱男所開的車突然闖紅燈左轉，當時已行駛至路中央的曹男閃避不及直接被撞飛，隨即重摔落地當場沒了生命跡象。曹男送醫後因顱內出血、全身多處挫傷骨折及多處臟器裂傷出血，傷重搶救無效不治身。

肇事朱男被警方逮捕後，在其所駕駛的車內查獲安非他命、依托咪酯、吸食器等違禁品。經查朱男當日凌晨先在住處吸食喪屍菸彈，同日上午又再度施用安非他命，直到下午，朱男才又無照開車出門還闖紅燈肇事，被逮後經尿液檢測後呈現陽性反應且超過行政院公告濃度，警方依法將他移送法辦。

士林地檢署指出，朱男的行為涉及《刑法》第185條之3第1項第3款、第2項前段之「服用毒品不能安全駕駛而致人於死」罪，該罪屬加重結果犯。本案將交由國民法官參與審理，檢方於本月1日提起公訴並移審士林地院，法院裁准朱男繼續羈押。

