又是大氣河流 加州耶誕風暴致災

受大氣河流影響，美國南加州遭到豪雨侵襲，聖誕節期間雨勢破紀錄，多地爆發洪水與土石流。其中，位於洛杉磯東北方的山城萊特伍德，災情尤其嚴重，房屋與車輛遭泥流掩埋、道路中斷，如今雨勢稍微減弱，總算能開始清理淤泥。

土石淹沒了住宅區與道路，好幾部汽車都幾乎滅頂，泥流更湧進室內，填滿所有空隙。為期3天的暴雨，在南加州引發山洪和泥石流，受災最嚴重的地區之一 洛杉磯東北方山區的萊特伍德社區，有數十棟房屋嚴重受損。周五雨勢減弱，消防單位開始清理堵塞的道路，居民也紛紛湧入五金行。 五金行經理：「我們盡快開門，今天(12，26)就開始營業，我們靠發電機供電，和鎮上其他地方一樣，可能要等到周二才會恢復供電，今天大家來買各種東西，引火物 木柴 木材，丙烷氣很受歡迎 還有防水布，任何(因應)天氣相關的東西。」

萊特伍德是山區度假勝地，約有5000人口，許多居民家中都停電了，只能趕來購買生火的設備，或發電機用的丙烷，在嚴寒天氣中取暖。即便重建充滿挑戰，許多居民仍對社區有著深厚情感。居民：「我們太喜歡這裡了，無論發生什麼事都不會搬走，我們已經撤離過三四次了，經歷過各種事情，我們仍然在這裡，所以我們不會搬走。」

五金店經理：「我們熬過了2023 年暴風雪，2024 年大火，現在是 2025 年洪災，萊特伍德依然堅韌不拔。」

