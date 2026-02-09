又是大車視線死角！ 新莊公車右轉「擊落」機車釀1人傷

【記者曾佳俊／新北報導】新北市新莊區中正路與中華路口今（9）日上午10時許發生一起交通事故。一輛公車右轉時，疑似視線死角，未注意到後方直行車動態，與同向行駛的一輛機車發生碰撞，造成騎士受輕微擦挫傷，所幸無生命危險，詳細肇事責任仍待進一步釐清。

新莊警方指出，59歲溫姓男子今天上午10時駕駛公車沿中正路往桃園方向直行，行經路口準備右轉中華路時，與後方同向直行、由66歲郭姓男子騎乘機車發生碰撞。事故造成郭男手腳輕微擦挫傷，經評估後表示無需送醫，溫男則未受傷，雙方經酒測，酒測值均為0。

新莊分局指出，已由交通分隊完成現場調查、勘察、採證、照相及測繪紀錄，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

新莊分局也呼籲，駕駛人行經路口務必減速慢行，轉彎車輛應特別注意後方來車及周邊交通狀況，確實保持安全距離，以維護自身及其他用路人行車安全。

