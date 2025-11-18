又是她選區出事？月世界淪垃圾山 邱議瑩：揪出不法比潑她髒水重要

高雄知名景點「月世界」山坡被大量垃圾掩埋，市議員許采蓁現勘發現垃圾已堆至少4層樓高，惡臭難耐。高市府環保局提供



高雄繼美濃大峽谷、大坪頂柏油山後，知名景點月世界遭偷倒大量垃圾，慘淪垃圾山，市長陳其邁強調嚴懲嚴辦；國民黨則點名民進黨立委邱議瑩「又是她選區出事」，對此，邱議瑩表示，揪出不法比潑她髒水重要，她將提出《廢清法》修法。

高雄繼美濃大峽谷、大坪頂柏油山後，再爆環境爭議，知名景點月世界驚爆遭偷倒大量生活垃圾，慘淪「垃圾山」，環保局查出廢棄物疑來自台南等外地，並已到場清運完成，且掌握特定不法業者，市長陳其邁也強調嚴懲嚴辦。

針對燕巢月世界垃圾山事件，國民黨則點名「又發生在民進黨立委邱議瑩選區」，短短兩年內從完整草地變成垃圾堆，凸顯市府對偏鄉監管不足；高市議員許采蓁指出，民眾散步時發現垃圾堆長期暴露、部分腐爛，臭味濃烈，即便戴口罩也難以隔絕，呼籲市府追查肇事者，避免市民繼續承擔代價。

高市議員陳美雅直言，「大自然的傷痕肉眼可見，行政怠惰卻被掩藏最深」，從美濃大峽谷到此次月世界垃圾山事件，足以讓市府深刻檢討，但迄今仍未見實質改善；她呼籲市府停止粉飾太平，公開資訊、加強稽查，並採取有效行動，避免等景觀遭破壞殆盡後才追悔莫及。

國民黨高市黨部發言人張永杰也痛批，高雄多個偏鄉地區頻傳非法棄置事件，而燕巢垃圾山所在位置，與美濃大峽谷、大樹光電場及旗山馬頭山同屬邱議瑩選區，暗指她置身事外。

對此，邱議瑩則強調，揪出不法比潑她髒水重要，外界應把重點放在保護山林與農村，而不是將責任政治化攻擊她；且事件已掌握特定業者，她支持檢調嚴格追緝，並呼籲環保局加強管控非法傾倒。

她進一步指出，其實全高雄72％土地皆在她的選區，多為偏遠山區，才易成為不法分子棄置垃圾的目標，令人痛心及憤怒，呼籲環保局與檢調單位儘速將不法業者繩之以法，她將與多位立委共同推動修法，要求公布肇事者姓名、照片與公司資訊，並加重罰則，以遏止非法棄置行為。

