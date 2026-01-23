又是她！「C位藍委」獲賴清德春聯稱青鳥誰愛誰拿去 網怒灌：沒品

國民黨立委林倩綺（右圖，資料照）收到總統賴清德的春聯，在社群宣布「誰愛誰拿去。青鳥留言+1，我多送一張」。翻攝林倩綺Threads



藍委林倩綺日前才因幫飛官辛柏毅祈福，配圖把自己放C位引發爭議，21日在社群平台指出自己收到賴清德一疊春聯，「誰愛誰拿去。青鳥留言+1，我多送一張」，引發網友關注，有人留言：「一個立委做成這樣也是蠻沒品的，還沒聽過綠的拿到藍營春聯會像你這樣講話」、「身為原住民，我以妳為恥」、「要不是妳要發賴清德總統的春聯，不然還真沒人知道妳是誰呢」，林倩綺則回應「愛拿不拿隨便你」。

再過不到一個月就是農曆春節，各地早已開始發放春聯。林倩綺在Threads上表示，20日收到一疊賴總統的春聯，誰愛誰拿去，「青鳥留言+1，我多送一張」，並配上圖片。

有網友在留言中表示讚賞「我本來不認識你，但我現在被你圈粉了」，也有網友不以為然：「對總統印發的春聯說誰愛誰拿去，真的很沒禮貌」、「真的是把自己的格局給做小了」、「你跟翁曉玲好像」、「請問現在是立法委員要帶頭撕裂社會嗎」、「送賴總統春聯大概是你唯一政績」。

