又是富少？彰化500萬BMW「衝廟墜溝」駕駛不見了

彰化縣大村鄉昨天（8日）清晨發生豪車自撞，一輛BMW 840i失控墜入排水溝，警方到場卻不見駕駛，經聯繫車主才釐清事故原委。

事發現場。（圖/民眾 提供）

警方指出，事故約在8日清晨4時發生。白色BMW 840i行經大村一帶時，疑因駕駛精神狀況不佳，先擦撞路旁土地公廟石墩，隨後衝入田邊溝渠。修長的車身卡在溝內動彈不得，外觀明顯受損。

事發現場。（圖/民眾 提供）

員警獲報趕抵，發現現場只有事故車，駕駛已離去。經查聯絡到33歲陳姓車主，對方表示當時由兒子開車。陳父轉述，兒子因疲勞恍神釀禍，但人平安無事，脫困後先返家休息，準備天亮再處理拖吊。

事發現場。（圖/民眾 提供）

直到昨日上午10時左右，車主才安排拖吊業者將車輛移走。警方強調，交通事故發生後，駕駛未留在現場並依規定通報，後續將以涉嫌肇事逃逸通知駕駛到案說明，進一步釐清責任。

