又是居無定所人口 又是攻擊沒有警察的公共場所 板橋加油站遭縱火男攻擊

1月9日晚間位於板橋民族路口的中油加油站有一名男子先點火自焚再衝向一旁運鈔車保全，隨後被民眾、消防隊員制服。（圖片來源／google街景）

新北市板橋區加油站9日有一名毒品前科犯點火自焚，再企圖攻擊他人案，一名在場的運鈔車保全差點被燒傷，消防隊員獲報趕來時也被該男攻擊，隨後遭壓制送醫。

海山警分局今天表示，涉嫌點火的犯嫌10日還在加護病房，尚未製作筆錄，男子也拒絕講話，目前並不瞭解點火的動機，將會進一步調查釐清。

先自焚，再以自己為武器攻擊他人

該男到加油站拿加油槍朝自己身上噴，再拿出打火機點火，當時加油站員工見狀馬上拿出滅火器朝該名男子身上噴，他還走向中油的員工，縱火的男被加油站員工合力撲滅火勢後，仍在加油站遊走，身上還冒著煙，旁人不敢靠近。消防員趕到，後續以水柱處理時，點火男子還攻擊消防人員，最後遭壓制。

曾姓運鈔車保全對新聞媒體表示，當時已經結束護鈔勤務正在為車加油，發現嫌犯手持疑似打火機在站內走動，當時也不知該名男子身上有汽油，他加完油等待結帳發票時，該名男子突然點火引燃。

「火勢超大，男子全身著火往我身上撲，並抓住我的手撲倒」。導致曾姓保全全身約15％體表面積燒傷，大腿、後腰與手腕都受傷，隨後被送到亞東醫院。

選在加油站犯案，而且是針對一般民眾

一名當時正在加油的民眾說，「當時油槍還插在車上，根本開不走。只能拿了錢包、手機就瘋狂往外衝。」

現場畫面看到3個消防隊員壓制他1個人，全身嚴重燒燙傷，該員有毒品前科、35歲左右，居無定所，至於犯案動機仍在釐清中，然而本次自焚案，和張文隨機殺人案有多處相似，居無定所的背景、朝沒有警察的一般民眾出入之處，以火為主，只不過這次嫌疑人有活下來，讓檢調有機會獲取更多線索與蛛絲馬跡。

