又是延長線釀大火？整條街都是煙 幸有狼犬「豬豬」立大功

高雄鳳山凌晨傳出火警，所幸有狼犬不停吠叫，及時叫醒住戶驚險逃命。（圖／東森新聞）





高雄鳳山凌晨傳出火警，一間民宅疑似屋內的延長線起火，濃煙佈滿整條巷弄，所幸有狼犬不停吠叫，及時叫醒住戶驚險逃命。

深夜中濃濃白煙，不斷從屋內竄出，整條巷弄瞬間變得一片霧茫茫。消防人員馬不停蹄趕抵現場，佈設水線搶救。凌晨12點多，高雄鳳山鳳明街上，一棟民宅傳出火警。街道上滿是從睡夢中被驚醒，緊急逃生的居民。

周遭鄰居：「我聽到狗在叫，被狗叫起來，這一整棟住很多人，一定會出事情的。」好在有狼犬豬豬，立下大功，緊急將主人叫起床，但究竟為甚麼會引發火警。

廣告 廣告

鳳山分隊分隊長李韋虢：「屋主表示他可能有在充電，在臥室燃燒的。」

這回又是因為延長線使用不擋釀禍，所幸火勢迅速撲滅，沒有持續延燒，也沒有傳出人員傷亡。

更多東森新聞報導

疑延長線「過載」起火釀少女亡 校方悲：她人緣好

悚！雲林白車逆撞貨車「騰空飛起火」 貨車斷頭2死

火警疑因「電線過載」！樓上鄰憂延燒 驚逃隔壁頂樓

