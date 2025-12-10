又是彰化139線！ 重機過彎撞樹 騎士鬼門關前獲救

彰化縣 / 綜合報導

彰化139縣道「死亡彎道」又發生車禍事故，一名22歲騎士7日下午4點多，騎乘重機經過時疑似操作不當，整輛車偏移擦撞護欄後，又直衝撞上路樹，騎士當場昏迷，後面重機騎士目擊趕快停下車協助報案。消防人員接獲報案到場後趕緊急救，幸好送醫後恢復意識。

道路轉彎處，1輛重機騎士騎過來，直直猛撞上路樹，騎士整個人從重機上彈飛起來撞上路樹後倒地，目擊騎士說：「他到這邊外拋，然後直接(撞)下去。」後面目擊的騎士嚇壞了，趕快停下車幫忙報案。

廣告 廣告

放慢再看一次，這名騎士經過前也有好幾輛重機經過都沒事，但這名騎士經過時，整輛車偏移車道騎到路肩，擦撞上護欄撞上樹，其他騎士說：「因為這裡有樹葉會打滑，所以一定要減速，過彎的角度可能沒有抓好，最後導致外拋。」

這輛重機撞樹後車頭全毀，車殼破碎零件四散，而騎士當場昏迷沒有生命跡象，救護人員獲報趕到現場，立刻進行心肺復甦術急救，騎士恢復心跳後火速送醫，彰化分局交通分隊分隊長翁維辰說：「疑似因過彎時操作不慎，而自撞一旁的路樹，(騎士)酒測值為零。」

車禍發生在7日下午4點多彰化139縣道，警方調查，騎士是22歲廖姓男子，7日下午4點多經過事發地點時，疑似因為過彎操作不當，自摔撞到路樹，139縣道風景秀麗是不少民眾跑山的熱門景點，沿線道路蜿蜒，過去就常發生車禍事故，這次騎士撞上樹的地方也是其中一段「死亡彎道」，附近還設置測速取締對向來車提醒，幸好騎士送醫後救回一命。

原始連結







更多華視新聞報導

死亡車禍！ 重機騎士過彎自撞護欄搶救不治

51歲男騎重機自撞護欄 斷掌送醫傷重不治

鹿港驚險車禍！ 大貨車轉彎擦撞機車 騎士險捲車底

